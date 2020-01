Il mercato delle Marche del distributore vale in Italia 11 miliardi

Ultimi preparativi nelle imprese per l’annuale appuntamento di Marca a Bologna Fiere. Mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio nella fiera italiana, la seconda in Europa, dedicata alla marca commerciale vedremo sempre più espositori, soprattutto nel non food, e visitatori professionali, specialmente quelli esteri.

Sul piano delle tendenze dopo la ripresa nel 2019 delle vendite del Largo Consumo, l’espansione del biologico che anche in fiera prenderà quasi un quarto della superficie espositiva, si registra una Marca del Distributore, MDD, ormai al 20% della quota mercato.

Nonostante siamo ben lontani dalle medie europee il mercato della MDD vale in Italia ben 11 miliardi di euro. L’incremento delle vendite della MDD è determinato dall’aumento dell’offerta a scaffale – ad ottobre 2019 risultano 1.635 referenze medie per punto vendita – ed una quota assortimentale pari a 14,2%.

Nel corso dell’anno appena trascorso per la MDD è aumentata la competitività del prezzo a scaffale ma è diminuita la pressione promozionale. Per ultimo un dato non trascurabile. Da settembre 2017 in termini di assortimento cresce più la MDD che non la Marca industriale. Nel frattempo siamo tutti consapevoli che il consumatore sceglie sempre di più solo il prodotto che soddisfa meglio le proprie nuove esigenze di consumo.