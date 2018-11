Valsoia, i ricavi delle vendite nei primi nove mesi del 2018

Nei primi nove mesi del 2018, Valsoia consolida ricavi di vendita pari a 64,3 milioni di Euro (già esposti secondo il nuovo principio IFRS15) evidenziando una flessione del 1,4% (-0,9 milioni di Euro) rispetto al pari periodo dell’esercizio precedente.

In particolare l’andamento del terzo trimestre ha condizionato la performance dei primi nove mesi dell’anno a causa di un negativo andamento della linea Gelati Valsoia in Italia da ricondursi ad una stagione climatica decisamente meno favorevole rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente unitamente ad una maggiore presenza di competitors a scaffale.

Nonostante il contesto difficoltoso per i consumi, il Gelato Valsoia ha comunque ottenuto ottimi risultati in termini di quota di mercato mantenendo largamente la leadership nel settore salutistico (oltre il 65%), confermando così la forza della Marca Valsoia, punto di riferimento principale per il consumatore salutista nei mercati delle alternative vegetali.

Oltre alla situazione climatica hanno contribuito al rallentamento dell’andamento della Società una generale contrazione dei consumi salutistici in Italia (-3,5% fonte Nielsen ytd settembre 2018) ed in particolare un mese di agosto fortemente anomalo per i fatturati Valsoia in Italia (-11% verso il pari periodo) recuperato solo parzialmente dalla positività di luglio/settembre (+5,5%). Positiva, nell’ambito del portafoglio Italia, la divisione Food con ricavi in crescita del +11% rispetto al pari periodo grazie all’apporto positivo della Marca Diete. Tic e della Marca Santa Rosa. Molto positiva la performance delle vendite all’estero (+15% verso il pari periodo); in particolare i gelati Valsoia le cui vendite internazionali rappresentano già oggi oltre il 24% delle vendite totali di gelati. Si registra una soddisfacente performance della distribuzione della Marca Valsoia presso molte tra le più importanti catene della Grande Distribuzione Europea ed Americana con altrettanto iniziale positiva e crescente performance dei consumi.

Complessivamente è stata raggiunta una copertura estera nei primi nove mesi dell’anno superiore a 11.000 supermercati ponendo le basi per uno sviluppo solido ed organico della presenza della Marca Valsoia in mercati con un buon potenziale di crescita.

I costi operativi dei primi nove mesi del 2018 risultano in aumento, in particolare per una maggiore incidenza del costo del personale e della struttura, mentre i costi del venduto e della logistica rimangono stabili. Le spese per attività di marketing e trade marketing sono in linea con i piani e leggermente diminuite rispetto al pari periodo. La marginalità operativa lorda (EBITDA) dei primi nove mesi dell’anno si attesta pertanto a 9,6 milioni di Euro (15% Ebitda margin) rispetto ai 10,2 milioni dell’anno precedente, mentre l’utile netto raggiunge i 5,8 milioni di euro evidenziando un decremento di 0,3 milioni di euro verso il pari periodo 2017.

VALSOIA: SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

La posizione finanziaria netta complessiva della società Valsoia S.p.a. risulta positiva, e in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2017 di oltre 2 milioni di Euro. Mentre, la riduzione della posizione finanziaria netta rispetto ai primi nove mesi del 2017 è da ricondursi essenzialmente agli esborsi di cassa derivanti dall’acquisizione del Ramo di Azienda Diete.Tic successivi alla data del 30 settembre 2017 pari a oltre 7 milioni di Euro.

Nei primi nove mesi del 2018 la gestione corrente ha proseguito la positiva generazione di cassa con un cash flow operativo primario pari a 9,6 milioni di Euro.

Valsoia, in linea con la propria politica, nel periodo ha distribuito dividendi per 3,5 milioni di Euro.

VALSOIA: EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Durante il mese di ottobre l’andamento delle vendite Valsoia ha registrato un andamento positivo sia per l’Italia che per l’estero.

Nel mese di settembre è stato avviato un test di ingresso con la presenza di prodotti Valsoia nel canale farmacia attraverso una struttura esterna di vendita specializzata nel settore.

In data 31 ottobre la Società ha siglato l’accordo con l’Agenzia delle Entrate per la concessione del regime agevolativo del Patent Box che comporterà un beneficio a favore di Valsoia per il periodo 2015-2017 stimato in 2,7 milioni di Euro - riflesso nel bilancio di Esercizio 2018 – ed un tax rate medio per il biennio 2018-2019 stimato tra il 20-22%.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Carlo Emiliani, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Valsoia S.p.A. fondata nel 1990, ha sviluppato il mercato italiano dei prodotti vegetali crescendo da un fatturato iniziale di 4 circa 350.000 Euro (1990) agli attuali 111,9 milioni di Euro ed oggi è una delle società di riferimento nel mercato dell’alimentazione salutistica in Italia. Il marchio Valsoia rappresenta, per il consumatore, innovazione e attenzione alla salute attraverso prodotti buoni, naturali e sani. Nel 2011 Valsoia ha acquisito Santa Rosa, marchio storico nei segmenti delle confetture e delle conserve di pomodoro. Dal 14 luglio 2006, Valsoia S.p.A. è quotata sul mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.