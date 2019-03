Värde in manovra su Carige. Rumors

Värde in manovra su Carige? Il fondo che in questa fase sembra tra i player più attivi, ha prima manifestato un interesse non vincolante per l’istituto mentre ora starebbe ragionando sulla fattibilità di un progetto di ampio respiro, che prevede l’acquisto dell’intero perimetro della banca.

Quindi, secondo i rumors, sotto la lente della della società di private equity americana ci sarebbe sia la parte core, costituita dalla banca in salute, sia il portafoglio di crediti deteriorati, oggi rappresentati da circa 3,5 miliardi di Npl.

Värde sarebbe in contatto con l’attuale azionista di riferimento della banca ligure, la famiglia MaChe a sua volta avrebbe aperto un canale di dialogo con tutti i soggetti finanziari interessati all’acquisto. Il Sole24Ore ricorda che Värde è già presente nel comparto dei crediti deteriorati: detiene il 33% di Guber Banca, istituto specializzato nella gestione e recupero di portafogli di crediti.