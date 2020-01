Venchi pronta ad aprire 15 nuove gelaterie in Italia e all'estero

Per una catena di gelaterie che inverte la rotta, un'altra alza le vele. Cosi, mentre Grom annuncia tre nuove chiusure e il cambio di strategia da parte di Unilever (che prevede di chiudere i negozi e concentrarsi sulla vendita all'interno dei supermercati) Venchi è pronta ad aprire quindici nuovi punti vendita in Italia e all'estero, come conferma l'approfondimento sulle pagine del Sole24Ore.

La storica cioccolateria piemontese si appresta ad inaugurare dieci nuove gelaterie all'estero e quattro in Italia

Tre città italiane sono già state scelte e cosi le location che ospiteranno gli store Venchi. La quarta città italiana invece è ancora tutta da scegliere. Considerando che in media, per ogni negozio occorre un investimento di 500mila euro, gli investimenti di Venchi nelle nuove gelaterie ammontano già a 7.5 milioni di Euro.

Prorietà diverse, strategia diverse. Soltanto la settimana scorsa la multinazionale anglo-olandese Unilever, che nel 2015 aveva rivelato il marchio Grom, ha confermato la chiusura di 4 gelaterie avvenuta a fine 2019 e ne ha annunciate altre 3 per il primo trimestre di questo anno.

Il cambio di strategia di Unilever ieri è stato anche suggellato dalla nomina di Sara Panza a general manager di Grom, mentre i due fondatori del marchio Guido Martinetti e Federico Grom, che sono rimasti all'interno dell'azienda dopo l'incorporazione, diventeranno rispettivamente supervisore della ricerca e sviluppo e advisor per il retail. Prima di occuparsi di Grom Sara Panza era già stata la brand manager di tre marchi storici dei gelati di Unilever, Magnum, Carte d'Or e Algida.

Anche Venchi non disdegna la grande distribuzione, ma solo per i cioccolatini. i gelati no, si possono comprare solo nelle gelaterie. Oggi nel mondo Venchi possiede 125 punti vendita, di cui una cinquantina in Italia e gli altri sparsi da New York a Pechino. La decisione di scommettere sui punti vendita monomarca è stata presa una ventina di anni fa. oggi Venchi è arrivata a fatturare cento milioni di euro, di cui un terzo derivante dall'export: nata come cioccolateria a Castelletto Stura, in provincia di Cuneo nel 1878, ormai deve ai gelati la metà dei suoi ricavi, si legge nell'approfondimento della versione cartacea del Sole24ore.

Per la sua espansione internazionale la società puo contare sul supporto di grandi istituzioni bancarie. Della Sace e della Simest, per esempio, con le quali ha recentemente sottoscritto un'obbligazione da 5 milioni di euro (insieme alla Banca europea per gli investimenti) a supporto dei piani di crescita sui mercati europei. Ma anche di Unicredit, che ha sottoscritto un minibond da 7 milioni sempre per sostenerne i piani di sviluppo.