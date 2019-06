Vendor, a Rapallo il workshop" Global Connections"

Si è tenuto ieri a Rapallo in occasione del 49° Convegno dei Giovani Imprenditori, il workshop “Global Connections Innovazione delle connessioni”. Competence Center e Imprese a confronto per affrontare la sfida

L’innovazione richiede sempre più la necessità di connettersi con imprese, centri di competenza ed università. Questo il tema di Global Connections, workshop organizzato da Vendor, società specializzata in efficienza per l’impresa, BRT e Giovani Imprenditori che si è tenuto a Rapallo Venerdì 7 Giugno in occasione del 49° Convegno dei Giovani Imprenditori. “Globali. Economia delle connessioni”, questo il titolo del 49° Convegno dei Giovani Imprenditori che si è tenuto a Rapallo il 7-8 Giugno. Due giornate durante le quali ci si è confrontati sulle potenzialità dell’economia delle connessioni. In tale contesto uno spazio è stato dedicato al tema dell’innovazione con il workshop “Global Connections. Innovazione delle connessioni”.

L’evento è stata l’occasione per confrontarsi in merito al ruolo delle connessioni, del network e della collaborazione per la realizzazione e il successo dei progetti di innovazione.

“Il dialogo tra imprese, università e competence center è sempre più importante per il successo dei progetti di innovazione. Oggi, più che mai, le imprese devono attivare collaborazioni con un ecosistema in grado di portare all’interno competenze, risorse e tecnologie. Innovare oggi vuol dire ripensare i confini della fabbrica.” afferma Michele Bonelli, CEO di Vendor, società specializzata in efficienza per l’impresa. “Per questo abbiamo deciso di supportare questo evento che ha l’obiettivo di stimolare un confronto sull’ecosistema dell’innovazione e presentare alcuni best case che hanno fatto dell’innovazione e del network un elemento distintivo.”

L’evento ha visto l’intervento di importanti esponenti del mondo accademico ed imprenditoriale. La tavola rotonda ha visto infatti l’intervento di Marco Taisch Presidente del MADE, Paola Girdinio Presidente di Start 4.0 e Stefano Cattorini Direttore Generale di BI-REX che hanno illustrato l’ecosistema per l’innovazione delineandone peculiarità e opportunità per le imprese. Seppur con diverse peculiarità e focus specifico, i competence center avranno il ruolo di stimolare l’adozione delle nuove tecnologie connettendo diversi attori della filiera dell’innovazione favorendo la collaborazione tra impresa.

Franco Bucciarelli – Vice Presidente Giovani Imprenditori Confindustria ha poi intervistato Lorenzo Maternini CoFounder e VP di Talent Garden, da sempre esempio di eccellenza e sinonimo di connessione ed innovazione, cui è seguita l’intervista a Marcello Ronchei Vice Direttore Commerciale di BRT dal titolo “Digitale e sviluppo del mercato: il caso BRT”.

La conclusione è stata affidata a Michele Bonelli, CEO di Vendor che ha percorso i tratti salienti dell’incontro presentando altresì il progetto di ricerca “Fabbrica Intelligente”, un progetto che vede coinvolti Politecnico di Milano, Laboratorio RISE dell’Università di Brescia e InnexHUB.

“Ci auguriamo che incontri di questo tipo possano stimolare sempre di più un dialogo costruttivo su come i vari attori dell’ecosistema possano connettersi per innovare ed essere più competitivi. Spesso per crescere c’è bisogno di aderire ad un contesto di “contaminazione delle idee”, che ci sentiamo di promuovere” conclude Bonelli.