Venezia: da BNL il sostegno a privati e imprese colpiti dall’inondazione

BNL ha dato la possibilità ai clienti – privati e imprese – di sospendere il pagamento delle rate dei prestiti e dei mutui in essere per un periodo pari a 12 mesi. La Banca ha inoltre concesso linee di credito per le immediate esigenze di riavvio delle attività imprenditoriali.

BNL Gruppo BNP Paribas esprime la propria vicinanza alle persone che in queste ore stanno vivendo una situazione di eccezionale criticità per l’inondazione di Venezia e dei territori limitrofi, patrimonio inestimabile la cui unicità e bellezza sono conosciute e apprezzate nel mondo.

Gli aiuti sono stati dati ai clienti BNL nell’ottica di sospendere il pagamento delle rate dei prestiti e dei mutui in essere, per un periodo pari a 12 mesi, relativi a immobili residenziali, commerciali e industriali che abbiano subito danni, anche parziali. La Banca, inoltre, mette a disposizione linee di credito per le immediate esigenze di riavvio delle attività imprenditoriali, mediante soluzioni di finanziamento ad hoc come il "Prestito Solidarietà" per famiglie e imprese. Le agenzie BNL nelle zone colpite sono aperte e pienamente operative.