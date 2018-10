Versalis: completata acquisizione attività “bio” di Mossi & Ghisolfi

Versalis (Eni) ha acquisito con decorrenza 1 novembre 2018 i rami di azienda relativi alle attività del “perimetro bio” del gruppo Mossi & Ghisolfi, che comprende le risorse umane e gli asset strumentali, materiali e immateriali, relativi alle attività di sviluppo, industrializzazione, licensing di tecnologie e processi biochimici basati sull’utilizzo di fonti rinnovabili da biomasse.

La società chimica di Eni ha infatti concluso con successo il procedimento di consultazione sindacale e sottoscritto l’atto di compravendita, e sta ora definendo un piano di azioni propedeutiche alla ripresa delle attività operative dell’impianto per la produzione di bioetanolo a Crescentino (Vercelli) e della collegata centrale a biomassa e del Centro Ricerche di Rivalta Scrivia (Alessandria). Il piano include anche il rilancio delle attività di licensing internazionale della tecnologia proprietaria Proesa® per la produzione di bioetanolo di seconda generazione, in grado di rispondere alla crescente domanda e ai requisiti di sostenibilità per i bio-carburanti previsti da diverse legislazioni a livello mondiale.

Con questa importante acquisizione, Versalis continua nell’impegno di rafforzare il proprio posizionamento competitivo nella chimica da fonti rinnovabili, le cui attività confluiranno in una nuova business unit, e di sviluppare una piattaforma tecnologica integrata in linea con la strategia intrapresa negli ultimi anni, creando sinergie con i propri progetti di ricerca già in corso.