Vibram, Fabrizio Gamberini nuovo Presidente Vibram USA

Vibram ha annunciato ieri l’entrata in azienda di Fabrizio Gamberini con il ruolo di Presidente di Vibram Corporation negli USA, subentrando a Mike Gionfriddo che lascerà la società il 31 dicembre 2018. Vibram ha inoltre comunicato che Richard Riegel, attuale membro del Consiglio d’Amministrazione, è stato eletto Direttore del Consiglio di Amministrazione di Vibram Corporation USA. Entrambe le nomine sono effettive a partire da ieri, 9 ottobre 2018. Fabrizio Gamberini entra in Vibram Corporation USA dopo la sua significativa esperienza come CEO di Geox USA e di Marcolin USA, come General Manager per Nike Inc. e come Direttore Commerciale per Hewlett Packard. Gamberini, che affiancherà Mike Gionfriddo fino alla fine dell’anno con l’obiettivo di garantire una transizione graduale, porta in Vibram la sua expertise nella gestione di importanti brand di diversi settori merceologici e lavorerà a stretto contatto con il management internazionale e con il Consiglio d’Amministrazione. “Vibram è entusiasta di accogliere Fabrizio Gamberini nel suo management team” ha affermato Paolo Manuzzi, Global General Manager “Fabrizio porta con sé un ricco patrimonio di conoscenze e di rapporti strategici per il nostro mercato, oltre che un carico di entusiasmo per quelle che saranno le operazioni negli Stati Uniti”.

Mike Gionfriddo è stato membro del management team di Vibram Corporation USA dal 1998 e dal 2011 ha guidato l’azienda in veste di Presidente. Il ritiro di Mike coincide con il suo ventesimo anno all’interno della società. “La leadership di Mike ha contribuito negli anni ad aumentare in modo notevole il successo di Vibram” ha dichiarato Manuzzi. Nel corso della sua carriera, sono diversi i successi collezionati da Gionfriddo, tra i quali si ricordano l’acquisizione di Quabaug Corporation da parte di Vibram e la commercializzazione di nuove e rivoluzionarie tecnologie per le suole, tra le quali Vibram Arctic Grip e Vibram Megagrip. Richard “Dicky” Riegel è stato Direttore di Vibram Corporation dal 2015 e ora assume il ruolo di Direttore del Consiglio di Amministrazione. In questa nuova carica, Richard lavorerà a stretto contatto con Fabrizio Gamberini per guidare la strategia aziendale. “Dicky ha aiutato a definire e guidare la strategia di Vibram negli ultimi anni, e continueremo a contare su di lui per ogni opportunità dell’azienda in Nord America”, ha dichiarato Paolo Manuzzi.