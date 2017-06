Vincenzo Boccia chiude il convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria

Il convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria concluso da Vincenzo Boccia

La seconda giornata del convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria, che ha visto l'appassionato intervento di Emma Bonino in difesa del progetto europeo, si è conclusa con l'intervento del Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, che ha lanciato un messaggio, da lui ironicamente definito “pizzino”, al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni: “agisci come fosse l'ultimo giorno, pensa come fossi immortale: farai grande il Paese. Boccia ha rilanciato la richiesta dell'azzeramento del cuneo fiscale per tre anni per le aziende che assumono i giovani. “Dicono che alle aziende puoi non dare niente perché tanto non votano. Ma sono le aziende che fanno lavorare i giovani che fanno parte delle famiglie”. Boccia ha anche attaccato i partiti per l'abortito tentativo di fare una riforma elettorale proporzionale: “la nostra è una vocazione maggioritaria. Diciamo no alle alleanze fatte per vincere prescindendo dalla politica economica e rinnegando la stagione riformista, grazie alla quale Padoan ha ottenuto uno sconto da Bruxelles e grazie alla quale forse il Governo accetterà la nostra richiesta di azzerare il cuneo fiscale per i giovani”.

Nel corso della giornata gli oratori hanno affrontato diverse tematiche, dalla seppur faticosa ripresa dell'economia e dei consumi alla perdurante distanza tra nord e sud del Paese fino all'impatto di Industria 4.0 sul sistema produttivo.