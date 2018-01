Vini, Idea Taste of Italy entra in Botter e punta a Piazza Affari

Idea Taste of Italy, fondo italiano specializzato nel settore agroalimentare e gestito da Dea Capital Alternative Funds sgr (gruppo De Agostini) ha investito nella Casa Vinicola Botter, azienda fondata nel 1928 a Fossalta di Piave e oggi settima societa' in Italia in termini di fatturato per la produzione di vino.

Nel 2017 Casa Vinicola Botter ha venduto circa 86 milioni di bottiglie, ha realizzato un fatturato di quasi 180 milioni di euro (triplicato negli ultimi 10 anni) e un ebitda di circa 24 milioni, servendo le maggiori catene distributive internazionali con un portafoglio di vini che abbraccia le principali regioni e denominazioni italiane con focus su Prosecco, Pinot Grigio e Primitivo.

L'investimento di Idea Taste of Italy, si legge in una nota, e' in linea con la volonta' della famiglia Botter di accelerare ulteriormente la crescita del business nei mercati esteri, in particolare Stati Uniti e Cina, con l'obiettivo di raggiungere la quotazione in Borsa nel medio periodo. Annalisa, Alessandro e Luca Botter, esponenti della terza generazione della famiglia, mantengono una quota di controllo della societa' e continueranno a gestire l'azienda, mentre il fondo Idea Taste of Italy, con la propria partecipazione del 22,5%, supportera' una strategia di acquisizioni mirate in Italia.