Virus Cina, dilaga la paura sulle Borse mondiali. Ok Recordati

L'​epidemia di polmonite virale da coronavirus scoppiata a Wuhan, nella Cina interna, spaventa le Borse mondiali: i mercati asiatici chiudono in calo e quelli europei aumentano le perdite, tranne la Borsa di Francoforte mitigata dal balzo dell'indice Zew a gennaio ben oltre le attese degli analisti a 26,7 punti. Lo STOXX 600 paneuropeo perde lo 0,7% con tutti i sottosettori in territorio negativo. ​

A Tokyo, l'indice Nikkei cede lo 0,91% a 23.864,56 punti, mentre il Topix cala dello 0,53% a 1.734,97 punti. A Shanghai, l'indice composito scende dell'1,41% a 3.052,14 punti e l'indice di Shenzhen perde l'1,28% a 1.806,54 punti. A Hong Kong, l'indice Hang Seng è in flessione del 2,81% a 27.985,33 punti. Tra le europee Londra cede l'1,19%, Parigi l'1,06, Milano - maglia nera - cala dell'1,45%. Va meglio Francoforte con il Dax che cala dello 0,44%. E mentre il bilancio dei morti per il virus cinese sale a 6, schizzano i titoli dei produttori farmaceutici mentre crollano quelli delle compagnie aeree, del lusso e dei casinò.

Cathay, la compagnia aerea di bandiera di Hong Kong, precipita di oltre il 4% e Air China crolla di quasi il 6%. Male sia in Cina che a Shanghai anche China Eastern Airlines e China Southern Airlines. Infine la Singapore Airlines cede il 2%. Le compagnie aeree che effettuano voli a lungo raggio come Air France, Lufthansa e Iag, proprietaria di British Airways, segano cali intorno al 2%. Anche gli operatori dei casinò, che si affidano al turismo segnano pesanti perdite: Wynn Macau -4,8% e Galaxy Entertainment -3,6%. Forti vendite anche sui titoli del lusso proprio a ridosso del Capodanno cinese con centinaia di persone in movimento.

Piazza Affari amplia le perdite sui timori, condivisi anche dagli altri listini europei, di una diffusione del virus in Cina e dei suoi impatti sull'economia mondiale: il Ftse Mib al parziale delle 12 circa perde l'1,33% a quota 23.682 punti; All Share -1,35%. Negative tutte le blue chips con l'eccezione di un farmaceutico come Recordati che sale dello 0,25%. Tra gli energetici Eni a -1,66% ed Enel a -1,57%, male industriali (Fca -0,59%) e Telecom Italia con un -1,53%. Per quanto riguarda i finanziari, Unicredit -0,70%, Intesa Sanpaolo -0,80%, Generali -0,79%.

Sul fronte dei cambi tonfo dello yuan, dopo i massimi da sei mesi toccati ieri contro il dollaro, mentre lo yen è in forte rialzo. I listini del vecchio continente comunque sono anche in attesa dell'apertura di Wall Street rimasta chiusa ieri e delle decisioni di politica monetaria che arriveranno giovedì dalla Bce. Restano poi i timori sulla crescita mondiale: il Fondo monetario internazionale ha tagliato ieri le stime del Pil. La crescita sarà del 3,3% nel 2020 e del 3,4% nel 2021, in Italia prevista allo 0,5% quest'anno e allo 0,7% il prossimo.