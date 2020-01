Virus Cina manda giù le borse asiatiche. Oms decide su emergenza sanitaria

La Borsa di Tokyo chiude in calo per la paura della 'polmonite' cinese. In Cina c'è il rischio di un'epidemia e il coronavirus evoca l'incubo di una nuova Sars. Si è già diffuso negli Usa, in Thailandia, Giappone, Corea del Sud e Taiwan. L'Oms si riunisce in queste ore per decidere se proclamare un'emergenza sanitaria globale. Finora è apparsa incoraggiante la risposta di Pechino, che prende misure di contrasto invece di insabbiare il problema, come fece con la Sars. L'indice Nikkei arretra dello 0,98% a 23.795 punti.

VIRUS CINA: SOSPESI VOLI DA SINGAPORE E TAIPEI PER WUHAN

La Scoot, la low cost della Singapore Airlines, ha cancellato tutti i voli in programma da oggi al 26 gennaio diretti a Wuhan, la città cinese epicentro del nuovo coronavirus, che finora ha provocato la morte di 17 persone. La compagnia aerea ha precisato in una nota che tutti i passeggeri che hanno prenotato un volo da Singapore per Wuhan riceveranno informazioni per il risarcimento del biglietto. Anche la China Airlines ha annunciato la sospensione dei suoi voli da Taipei per Wuhan da oggi al 29 febbraio. Analogo provvedimento è stato deciso per i voli della Mandarin Airlines sempre in partenza da Taipei. Con l'obiettivo di bloccare la diffusione del nuovo coronavirus, ieri le autorità cinesi hanno disposto la sospensione temporanea di tutti i servizi pubblici - bus, metro e traghetti - a Wuhan.

VIRUS CINA: SCANNER TERMICI E CONTROLLI, CORRIDOIO SANITARIO A FIUMICINO

Attivato a Fiumicino il corridoio sanitario per i controlli sui passeggeri del primo volo proveniente da Wuhan, la metropoli cinese epicentro del coranavirus. Scanner termici e controlli sui 202 viaggiatori del vettore China Southern Airlines atterrato intorno alle 5 del mattino, transitati attraverso un 'corridoio' a distanza di sicurezza dagli altri passeggeri dell'hub laziale e indirizzati in un'area attrezzata per ulteriori controlli in linea con le procedure indicate dal ministero della Sanità. Una struttura quella del canale sanitario che dispone dei più avanzati sistemi di biocontenimento. Nel dettaglio la procedura attivata prevede all'arrivo dell'aeromobile lo sbarco dei passeggeri, il trasporto con mezzi interpista al canale sanitario, dotato di due corridoi con telecamere termiche attraverso le quali transitano i passeggeri per la rilevazione della temperatura corporea. Le immagini vengono visionate da personale medico che provvede ad enucleare eventuali passeggeri che risultassero con temperatura anomala. Qualora non si rilevino situazioni anomale i passeggeri vengono trasportati al Terminal per proseguire i normali controlli di immigration e ritiro bagaglio.