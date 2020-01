Virus misterioso, quarta vittima. Paura anche in Borsa: Tokyo -0,91%

Borsa: Tokyo, chiusura in ribasso (-0,91%) - La Borsa di Tokyo termina la seduta col segno meno, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto dopo che il Nikkei ha raggiunto i massimi in 16 mesi, e mentre aumentano i timori un'espansione del contagio della corona virus proveniente dalla Cina. L'indice di riferimento cede lo 0,91% a quota 23.864,56, con una perdita di 281 punti. Sul fronte valutario lo yen torna da apprezzarsi, scendendo di poco a quota 110 sul dollaro, e a 122 sull'euro.

CINA: VIRUS MISTERIOSO, QUARTA VITTIMA - Quarta vittima in Cina per il VIRUS misterioso. Le autorità sanitarie hanno confermato la morte di una quarta persona a Wuhan, capoluogo della provincia di Hubei, dove si è sviluppato il focolaio del nuovo coronavirus. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Xinhua, l'uomo, 89 anni, è morto domenica. Finora sono stati registrati 198 casi, 44 dei quali in stato critico.

Quindici membri dello staff ospedaliero di Wuhan, la citta' cinese dove si e' diffusa l'epidemia di polmonite virale, sono state infettate dal coronavirus all'origine della malattia. Lo hanno comunicato le autorita' sanitarie di Wuhan dal proprio account Weibo, la piattaforma di social network piu' utilizzata in Cina, all'indomani della prima conferma della trasmissibilita' del Virus da uomo a uomo. Oltre ai quindici casi accertati, di cui uno in condizioni critiche, anche un sedicesimo membro dello staff medico e' sospettato di avere contratto il Virus ed e' stato anch'egli ricoverato in quarantena come i suoi colleghi.

CINA: AUSTRALIA, UOMO IN ISOLAMENTO A BRISBANE, TEST SU VIRUS MISTERIOSO - Un uomo è stato messo in isolamento a Brisbane, in Australia, dopo aver manifestato sintomi simili a quelli provocati dal VIRUS misterioso in Cina, dove si sono registrati già decine di casi. L'uomo era tornato di recente da una visita a suoi parenti a Wuhan, la città della Cina dove si è sviluppato il focolaio del nuovo coronavirus. "Gli abbiamo fatto alcuni test e stiamo aspettando i risultati", ha detto la responsabile sanitaria del Queensland, Jeannette Young, parlando del paziente.