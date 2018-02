Visco (Banca d'Italia), avanti con riforme e diminuzione rapporto debito-Pil

Visco: governo non lasci dubbi su equilibrio conti pubblici

Nell’ultimo anno la crescita dell’economia globale si è decisamente rafforzata;

rimangono le incertezze legate alle politiche commerciali degli Stati Uniti e a possibili aumenti

dei premi per il rischio sui mercati finanziari. Nell’area dell’euro la politica monetaria ha

scongiurato il pericolo della deflazione ma l’inflazione resta distante dai valori coerenti con la

stabilità monetaria.

In Italia l’attività economica appare ora meno dipendente dall’orientamento espansivo

delle politiche monetarie e di bilancio. Il consolidamento della ripresa richiede di procedere

nello sforzo di riforma dell’economia. Politiche di bilancio prudenti contribuiranno a rafforzare

la fiducia dei mercati nella riduzione dell’incidenza del debito pubblico sul prodotto.

I prestiti bancari a famiglie e imprese sono in espansione e la loro qualità è in

miglioramento, anche grazie al superamento delle situazioni più critiche tra gli intermediari. La

riduzione dei crediti deteriorati deve proseguire approfittando della favorevole fase

congiunturale. Le pressioni concorrenziali e l’impegnativo contesto regolamentare rendono

urgente continuare a perseguire la riduzione dei costi e il pieno recupero della redditività delle

banche, anche con operazioni di aggregazione. Queste esigenze sono particolarmente pressanti

nel credito cooperativo, dove va attuata, nella sua interezza, la riforma varata nel 2016.

Nonostante i progressi segnati dall’avvio della crisi, gli assetti istituzionali dell’Unione

europea e dell’area dell’euro restano un cantiere aperto. La minore fiducia tra gli Stati membri

ha portato a una sterile contrapposizione tra le richieste di riduzione e quelle di condivisione dei

rischi. Riduzione e condivisione sono invece complementari. Solo riconoscendolo si potranno

individuare soluzioni che portino benefici a tutti i paesi.

La congiuntura

L’espansione dell’economia è diffusa a livello globale. Secondo le stime delle principali

istituzioni internazionali nel 2017 il prodotto mondiale è tornato a crescere a un ritmo superiore

al 3,5 per cento; nell’anno in corso dovrebbe salire di quasi il 4. Queste favorevoli prospettive

potrebbero risentire dei contraccolpi di eventuali misure di restrizione commerciale e di un

aumento, anche repentino, dell’avversione al rischio nei mercati.

Nell’area dell’euro la domanda interna è sostenuta dall’incremento dell’occupazione

e da condizioni di finanziamento molto accomodanti; le esportazioni continuano a

migliorare, trainate dalla favorevole dinamica della domanda estera. Secondo le previsioni

dell’Eurosistema quest’anno il prodotto si espanderà del 2,3 per cento, un ritmo analogo a

quello del 2017. L’inflazione rimane tuttavia bassa, pari all’1,3 per cento in gennaio; resta

debole la componente di fondo, anche per la moderazione salariale che si registra in molte

economie.

La politica monetaria sta producendo gli effetti desiderati. L’espansione economica e il

crescente grado di utilizzo delle risorse hanno rafforzato la fiducia del Consiglio direttivo della

Banca centrale europea nella progressiva convergenza dell’inflazione verso l’obiettivo di un tasso

prossimo al 2 per cento nel medio periodo. Lo scorso ottobre abbiamo quindi ricalibrato gli

interventi di politica monetaria, pur mantenendo condizioni molto espansive, volte a garantire il

ritorno duraturo alla stabilità dei prezzi. Abbiamo esteso la durata del programma di acquisto di

titoli almeno sino al mese di settembre di quest’anno, riducendone l’importo mensile a 30

miliardi; l’Eurosistema reinvestirà i proventi dei rimborsi di titoli in scadenza per un periodo

prolungato di tempo dopo la conclusione degli acquisti netti e seguiterà a fornire al sistema

bancario abbondante liquidità almeno sino alla fine del 2019. Il Consiglio si attende di mantenere i

tassi di interesse sugli attuali livelli ben oltre l’orizzonte degli acquisti netti di titoli.

L’inflazione, dopo un lieve calo all’inizio dell’anno in connessione con l’effetto

meccanico del temporaneo aumento dei prezzi dei beni energetici nel 2017, dovrebbe

gradualmente salire, portandosi su livelli in linea con l’obiettivo nella seconda parte del 2020.

Il rischio di deflazione è stato scongiurato, ma rimane arduo spingere al rialzo le attese di

inflazione.

La volatilità dei tassi di cambio è tra le principali fonti di rischio per le prospettive dei

prezzi, anche alla luce della forte reattività dei mercati valutari ad annunci delle autorità

monetarie e di governo. Il cambio dell’euro non è di per sé un nostro obiettivo ma il suo

andamento può avere importanti conseguenze sulla trasmissione della politica monetaria;

sviluppi disordinati, specie se generati da fattori slegati dall’evoluzione dei fondamentali

macroeconomici, possono rendere più difficile il raggiungimento della stabilità dei prezzi.

Le decisioni del Consiglio direttivo seguiteranno a essere guidate dall’evoluzione del

quadro congiunturale e dalle prospettive dei prezzi nel medio periodo. Continueremo a

perseguire l’obiettivo d’inflazione con pazienza, perseverando nell’azione di politica monetaria

intrapresa.

In Italia il PIL ha nettamente accelerato nel 2017. Secondo prime stime la crescita è

salita dallo 0,9 per cento nel 2016 all’1,5 lo scorso anno. L’occupazione ha continuato ad

aumentare (0,8 per cento nel 2017), mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 10,8 per cento

in dicembre, il valore più basso dall’agosto del 2012; anche le ore lavorate per occupato hanno

mostrato, dal minimo del primo trimestre del 2015, una moderata tendenza al rialzo (0,5 per

cento nei primi nove mesi del 2017).

Il rafforzamento dell’attività produttiva è sospinto dalla favorevole congiuntura mondiale

e dalle politiche economiche espansive, ma beneficia anche delle riforme attuate negli ultimi

anni. I progressi conseguiti sul fronte dei mercati del lavoro, del capitale e dei servizi hanno

iniziato a dare frutti; hanno consentito all’Italia di agganciare la ripresa globale ed europea e

fatto sì che il consolidamento della crescita non sia più sostenuto solo da fattori ciclici.

Dai mesi estivi gli investimenti hanno segnato un’accelerazione. Agli effetti della

politica monetaria, che ha mantenuto il costo di utilizzo del capitale su livelli molto bassi, si

sono affiancati quelli degli incentivi fiscali all’acquisto di beni strumentali e di tecnologie

digitali. Sebbene l’incertezza sul rinnovo di tali incentivi per l’anno in corso possa avere indotto

le imprese ad anticipare al 2017 parte dei loro investimenti, le prospettive restano favorevoli: le

nostre indagini prefigurano un’ulteriore espansione dell’accumulazione per il 2018, sostenuta

soprattutto dalle attese sulla domanda.

La vitalità delle imprese italiane è confermata dal forte aumento delle start-up innovative

iscritte nel registro delle imprese (attualmente oltre 8.000, un numero più che quadruplo rispetto

al 2014), dal buon andamento delle esportazioni, che si stima siano cresciute di oltre il 5 per

cento lo scorso anno, e dell’avanzo delle partite correnti della bilancia dei pagamenti, che nel

2017 sarebbe salito a quasi il 3 per cento in rapporto al PIL. La dinamica favorevole dei conti

con l’estero contribuisce al miglioramento della posizione debitoria netta del Paese, scesa in

poco più di tre anni dal 25 a meno dell’8 per cento del prodotto, il livello più basso dal 2002.

Quest’anno la crescita del prodotto dovrebbe proseguire a un ritmo prossimo all’1,5 per

cento; resterebbe al di sopra dell’1 per cento anche nel prossimo biennio. Rispetto al passato, si

sta rafforzando il circolo virtuoso tra domanda e offerta: l’aumento del reddito disponibile delle

famiglie e la riduzione della capacità inutilizzata delle imprese fanno sì che il miglioramento

delle prospettive si traduca in misura crescente in un incremento dei consumi e degli

investimenti.

Questo scenario presuppone il mantenimento di condizioni finanziarie accomodanti.

Quando l’andamento positivo del prodotto e dell’inflazione nell’area dell’euro sarà tale da

giustificare un rialzo dei tassi di interesse, la nostra economia non ne risentirà se le politiche

economiche nazionali avranno saputo consolidare la ripresa in atto, senza lasciare dubbi agli

investitori sulla determinazione del governo a mantenere l’equilibrio dei conti pubblici e senza

deviare dal percorso di riforma avviato in questi anni: un percorso da proseguire con decisione

per migliorare i servizi pubblici, accrescere la concorrenza in quelli privati, intensificare gli

investimenti in capitale umano.

Ai ritmi di crescita attualmente previsti, il basso livello del debito delle famiglie e la

notevole riduzione di quello delle imprese rendono sostenibili incrementi, anche significativi,

del costo dei finanziamenti. Le banche e le compagnie di assicurazione sono a loro volta poco

esposte alle conseguenze di un aumento dei tassi. Il debito pubblico è ancora troppo alto in

rapporto al prodotto ma la sua vita media residua, superiore a 7 anni, assicura che la

trasmissione del rialzo dei tassi al costo medio sarà molto graduale.

La dinamica del rapporto tra debito e prodotto dipende, oltre che dall’avanzo primario,

dal differenziale tra il costo medio del debito e la crescita nominale del PIL, cosicché l’impatto

del rialzo dei tassi sarà tanto minore quanto più sarà contenuto il premio per il rischio sui titoli

pubblici italiani e quanto più la crescita della nostra economia sarà in linea con quella del resto

dell’area. Non è della normalizzazione della politica monetaria che ci si deve preoccupare, ma

della credibilità e dell’efficacia delle riforme e del processo di riduzione dell’incidenza del

debito sul prodotto.

Le banche

È ripresa in Italia l’espansione del credito al settore privato. L’andamento dei prestiti alle

famiglie resta vivace; quelli alle imprese stanno accelerando nel comparto manifatturiero e sono

tornati a espandersi lievemente in quello dei servizi; la flessione dei finanziamenti nel settore

delle costruzioni rimane marcata, ma si sta attenuando. Le condizioni dell’offerta di credito sono

nel complesso favorevoli; la domanda da parte delle imprese è frenata dall’ampia disponibilità

di risorse interne e dal maggiore ricorso a finanziamenti non bancari.

In rapporto al totale dei finanziamenti, il flusso di nuove partite deteriorate è sceso su

livelli inferiori a quelli precedenti la crisi finanziaria; nel terzo trimestre dello scorso anno è

stato pari all’1,7 per cento (1,2 per le famiglie, 2,6 per le imprese). Si sta riducendo, ormai da

due anni, anche la loro consistenza, con un’accelerazione dovuta alle rilevanti operazioni di

cessione di sofferenze portate a compimento lo scorso anno. Rispetto ai massimi del 2015 il

totale dei crediti deteriorati al netto delle rettifiche diminuisce da 200 a 140 miliardi (il 7,8 per

cento dei prestiti totali), le sole sofferenze scendono da 86 a 60 miliardi (il 3,5 per cento).

Il contesto economico consente alle banche di proseguire nell’azione di rafforzamento

dei bilanci e di riduzione dei prestiti deteriorati, un’azione che dal 2012 è al centro dei nostri

richiami e degli interventi di vigilanza. Vi sono ancora ampi margini per migliorare l’efficienza

del processo di gestione e di recupero delle sofferenze, in particolare accrescendo la

disponibilità di informazioni sullo stato delle procedure. Le banche più efficaci su questo fronte

conseguono tassi di recupero nettamente più alti della media. Una gestione più attiva può anche

favorire il rientro in bonis di una larga parte delle “inadempienze probabili”, che rappresentano

la metà dei prestiti deteriorati netti complessivi.

Nelle prossime settimane saranno definite le proposte della Commissione europea e del

Meccanismo di vigilanza unico sull’introduzione di un approccio temporale alla svalutazione

dei prestiti deteriorati (noto come calendar provisioning). La proposta della Commissione

intende introdurre requisiti minimi, cosiddetti di “primo pilastro” che tutte le banche

dell’Unione saranno tenute a rispettare; quella del Meccanismo di vigilanza unico, invece,

stabilisce le aspettative del supervisore sui tassi di copertura delle esposizioni deteriorate

secondo un approccio di “secondo pilastro”. La riduzione dei crediti deteriorati è necessaria

per ridurre i rischi e i costi di finanziamento delle banche. Va ottenuta con interventi che

tengano conto delle condizioni di partenza, siano sostenibili e non producano effetti prociclici

potenzialmente destabilizzanti; va assicurata la parità di trattamento tra intermediari che

operano in contesti diversi, in particolare per efficienza e rapidità della giustizia civile, che in

Italia vanno ancora accresciute.

La Commissione europea presenterà inoltre una proposta per l’istituzione di società

nazionali, anche con supporto pubblico, specializzate nella gestione di attivi deteriorati.

Queste società potrebbero ottenere economie di scala nei processi di recupero e disporre di un

forte potere contrattuale nella cessione dei crediti deteriorati sul mercato, anche attraverso la

loro cartolarizzazione. Perché la proposta della Commissione raggiunga questi obiettivi vanno

previsti adeguati incentivi all’adesione volontaria allo schema di trasferimento degli attivi da

parte delle banche e condizioni che non lo rendano eccessivamente rigido e di fatto

impraticabile.

Con la pubblicazione della metodologia e degli scenari macroeconomici, nei giorni

scorsi ha preso avvio un nuovo “stress test” europeo, i cui risultati saranno resi noti all’inizio di

novembre. L’esercizio riguarda 48 banche, tra le quali vi sono 33 gruppi significativi dell’area

dell’euro, inclusi quattro italiani. In parallelo, il Meccanismo di vigilanza unico condurrà un

analogo esercizio sulle altre banche significative, tenendo conto della dimensione più contenuta

e della minore complessità di questi intermediari.

Rispetto a quelle utilizzate nei precedenti esercizi la metodologia dello stress test è

stata adeguata al nuovo principio contabile IFRS 9. Il passaggio al nuovo standard, in vigore

dall’inizio di quest’anno, contribuirà ad accrescere trasparenza e prudenza nella

contabilizzazione dei prestiti da parte delle banche; costituisce un’occasione da cogliere per

innalzare le svalutazioni e fornire un impulso allo sviluppo del mercato degli attivi

deteriorati. Allo stesso tempo, l’adozione del nuovo principio rende più complessa la

metodologia dello stress test; bisognerà tenerne conto nell’interpretare e valutare i risultati

dell’esercizio, anche nel confronto con quelli precedenti. Come nel 2016, non sarà prevista

una soglia prefissata di superamento della prova; i risultati verranno utilizzati nell’ambito

del processo di revisione prudenziale condotto dalle autorità di vigilanza.

Sebbene ancora bassa, nei primi nove mesi dello scorso anno la redditività delle maggiori

banche italiane è migliorata. Il rendimento del capitale e delle riserve è stato pari al 4,4 per cento,

a fronte dell’1,4 nel periodo corrispondente del 2016. Nelle attese delle banche la profittabilità nei

prossimi anni sarebbe sostenuta dalla riduzione delle rettifiche di valore sui prestiti, dall’aumento

delle commissioni sui servizi di gestione del risparmio, dalla flessione dei costi operativi.

Ma una profonda revisione dei modelli di operatività delle banche, in Italia come in

tutta Europa, resta inevitabile. Non vanno sottovalutati importanti elementi che potrebbero

frenare la redditività. Sulla dinamica delle rettifiche potranno incidere sia gli interventi

normativi sia eventuali maggiori svalutazioni connesse con operazioni di cessione. La

concorrenza nel mercato del risparmio gestito è destinata a crescere, così come la scala

dimensionale necessaria per operarvi con profitto. I costi delle banche, su cui gravano spese

ancora elevate per il personale, risentiranno degli improrogabili investimenti nelle nuove

tecnologie digitali, finora contenuti. Inoltre, l’entrata a regime di nuove regole europee – sui

requisiti di passività in grado di assorbire le perdite in caso di crisi e sulla prestazione di

servizi di investimento e di pagamento – tenderà ad accrescere il costo della raccolta

all’ingrosso, la concorrenza per alcuni servizi, gli oneri di compliance e quelli connessi con la

necessità di assicurare la piena tutela dei clienti.

Gli intermediari devono quindi agire su più fronti per recuperare redditività e capacità

competitiva: comprimere ulteriormente i costi; realizzare operazioni di aggregazione o iniziative

di tipo consortile che consentano di sfruttare sinergie di costo e di ricavo; investire per cogliere

efficacemente sfide e opportunità connesse con gli sviluppi del comparto Fintech. Accrescere la

trasparenza verso i clienti deve essere visto non come un onere imposto dalla legge o dai

regolatori, ma come un fondamentale strumento di competitività. L’offerta di nuovi prodotti e

servizi richiede di assicurare alla clientela una comprensione piena e immediata delle

informazioni essenziali per valutarne correttamente il rischio e la convenienza.

Il recente accordo sul completamento delle riforme previste da Basilea 3 – che

entreranno in vigore nel 2022 per andare pienamente a regime nel 2027 – rappresenta la

conclusione degli interventi di risposta alle debolezze del quadro regolamentare poste in luce

dalla crisi finanziaria globale. Senza aumentare significativamente i livelli complessivi di

capitale richiesti, l’accordo contribuisce a ridurre l’incertezza regolamentare sul sistema

bancario. Un suo importante obiettivo è contenere la variabilità tra le banche delle attività

ponderate per i rischi; se ingiustificata, infatti, essa impedisce la comparabilità tra i coefficienti

di capitale e mina la fiducia degli investitori sulle metodologie di calcolo dei requisiti

patrimoniali degli intermediari.

Per le banche di credito cooperativo (BCC) i coefficienti patrimoniali continuano a

essere più elevati di quelli medi di sistema, ma il divario è andato riducendosi per la

compressione della redditività e l’impossibilità di raccogliere capitale di rischio sul mercato. Le

misure adottate per fronteggiare il grave deterioramento della qualità dei prestiti sono state meno

incisive di quelle varate dalle altre banche; le BCC, quindi, si trovano oggi a fronteggiare

un’incidenza dei prestiti deteriorati maggiore di oltre due punti percentuali rispetto alla media,

con tassi di copertura significativamente minori. L’attuazione della riforma del comparto, con la

nascita dei gruppi bancari cooperativi, sarà essenziale per consentire alle BCC di superare gli

svantaggi della piccola dimensione e continuare a sostenere l’economia locale preservando i

valori della cooperazione e della mutualità.

La preparazione della costituzione dei gruppi cooperativi va accelerata, con il pieno

sostegno alle future capogruppo da parte delle affiliate. I piani industriali dovranno garantire il

rapido raggiungimento degli obiettivi che la riforma si è prefissa: apertura al mercato dei

capitali, robustezza degli assetti di governo societario e di controllo interno, efficienza allocativa

e operativa, riduzione dei crediti deteriorati. Ritardi o resistenze al cambiamento finirebbero con

il compromettere il successo della riforma.

La Banca d’Italia sta esaminando la richiesta presentata dalla Cassa Centrale

Raiffeisen per la costituzione di un gruppo bancario provinciale, mentre è in corso un

confronto con Iccrea e Cassa Centrale Banca in vista della presentazione delle istanze di

costituzione dei due gruppi significativi che saranno sottoposti alla vigilanza in ambito

europeo. Prima che ciò avvenga, i due gruppi saranno sottoposti a un esercizio di

valutazione approfondita dei bilanci. È necessario che le capogruppo predispongano

adeguati piani di rafforzamento del capitale, da attivare in caso di necessità.

L’Europa

Negli anni scorsi strumenti e riforme introdotti in condizioni economiche sfavorevoli

hanno accresciuto la capacità dell’area dell’euro di reagire a shock macroeconomici e

finanziari. È stato avviato il Meccanismo europeo di stabilità per l’assistenza finanziaria ai

paesi in difficoltà, sono state rafforzate le regole di bilancio, la BCE si è dotata delle

operazioni definitive monetarie, sono stati istituiti i meccanismi unici di vigilanza e di

risoluzione delle crisi bancarie, i primi due pilastri dell’unione bancaria. I progressi compiuti

sarebbero stati impensabili solo qualche anno fa: in poco tempo sono state superate difficoltà

formidabili di ordine politico, giuridico, economico e organizzativo.

Oggi, tuttavia, il processo europeo di riforma stenta ad avanzare. Anche se la discussione

non si è arrestata e i nodi centrali sono stati individuati, si è giunti a uno stallo tra le posizioni di

coloro che ritengono prioritaria un’azione volta a ridurre i rischi macroeconomici e finanziari

nei singoli Stati e quelle di coloro che invocano la rapida creazione di strumenti comuni di

protezione contro le conseguenze di tali rischi in considerazione della mancanza o della limitata

disponibilità di strumenti nazionali.

È, questa, una contrapposizione solo apparente, frutto di fraintendimenti e della

scarsa fiducia reciproca che è giunta recentemente a condizionare la definizione delle regole

europee per la gestione delle crisi bancarie e a bloccare il completamento dell’Unione

bancaria. Il risultato è un sistema privo di reti di sicurezza, in cui mancano i nuovi backstop

finanziari europei per il fondo di risoluzione unico e per l’assicurazione sui depositi, mentre

non sono più accessibili strumenti e procedure nazionali utilizzati da molti paesi, anche in

anni recenti, per la gestione delle crisi bancarie. In questo contesto, regole più stringenti e

meccanismi comuni di vigilanza e risoluzione non sono in grado di prevenire l’insorgere di

crisi – anche solo di liquidità – né di contenerne in maniera adeguata le conseguenze.

Occorre riconoscerlo e approntare i necessari correttivi. L’esperienza di questi anni

testimonia l’importanza di mantenere una via d’uscita per gestire nel modo migliore

situazioni potenzialmente dirompenti per la stabilità finanziaria.

Riduzione dei rischi e condivisione degli strumenti di protezione sono

complementari, in primis con riferimento alla finanza pubblica. Un debito elevato in

rapporto al prodotto è un elemento di vulnerabilità: scoraggia gli investimenti e ostacola la

crescita; espone alla sfiducia dei mercati e a fenomeni di contagio. La flessibilità di bilancio

è indispensabile nelle fasi negative del ciclo economico, ma lo sviluppo, cioè la crescita

sostenuta e duratura del prodotto, non si ottiene con disavanzi elevati. In Italia una

diminuzione continua e tangibile dell’incidenza del debito sul PIL non deve essere ritardata.

La riduzione dei tempi di rientro richiede innanzitutto disciplina di bilancio. Sono essenziali

le riforme strutturali volte a innalzare il potenziale di crescita dell’economia.

Bisogna però avere presente che in assenza di adeguati strumenti di protezione gli

sforzi di risanamento di un paese possono essere rapidamente vanificati da shock avversi.

Per evitare che ciò avvenga vanno considerate misure di condivisione dei rischi che

consentano di ridurre la sensibilità dei bilanci nazionali alle condizioni macroeconomiche,

evitando il rapido accumulo di debito nelle fasi congiunturali avverse e l’adozione di

politiche procicliche nel tentativo di contenerlo.

Questa minore sensibilità si può ottenere spostando a livello europeo alcuni importanti

stabilizzatori automatici e affidando a quello stesso livello la responsabilità di condurre gli

opportuni interventi di natura discrezionale, ad esempio con programmi per la realizzazione di

grandi infrastrutture, per la gestione dell’immigrazione o per la difesa comune. È tecnicamente

possibile introdurre questo “bilancio comune” senza che, come paventato da alcuni, esso si

trasformi in una fonte di trasferimenti permanenti a favore dei paesi strutturalmente più

indebitati. Sarebbe un contributo importante alla riduzione dell’asimmetria di una costruzione in

cui la politica monetaria è unica e quella di bilancio frammentata.

Ad accelerare la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto possono

contribuire misure mirate al riacquisto dei titoli in essere. Iniziative nazionali in questa

direzione, finanziate ad esempio con programmi di privatizzazione, possono incontrare limiti

operativi e quantitativi. Una riduzione dei debiti pubblici nell’area dell’euro più veloce di

quella garantita da politiche di bilancio prudenti potrebbe essere realizzata con l’emissione di

titoli di debito europei finalizzata a ritirare dal mercato, con modalità ben definite e senza

trasferimenti di risorse tra paesi, una parte di quelli emessi dagli Stati membri, dando forma a

un’unione di bilancio da accompagnare con regole cogenti e poteri di controllo e intervento.

Come ho ricordato in altre occasioni, in questa direzione sono state avanzate diverse proposte

concrete. Il nuovo debito comune potrebbe svolgere quella funzione di “attività sicura”

propria dei titoli sovrani nei paesi avanzati dotati di una moneta nazionale; la riduzione dei

debiti dei singoli Stati eliminerebbe potenziali fonti di instabilità finanziaria; il rafforzamento

della sorveglianza sui conti pubblici che accompagnerebbe l’intervento metterebbe l’area

dell’euro al riparo dal rischio di nuovi aumenti di debito pubblico a livello nazionale.

Alcune proposte avanzate nel dibattito europeo sembrano confidare nella possibilità di

procedere sequenzialmente, dando priorità temporale alla riduzione dei rischi rispetto alla

creazione di strumenti comuni di protezione. Queste proposte individuano nel nesso tra banche

e debitori sovrani la principale fonte di vulnerabilità dell’area dell’euro e propongono di

spezzarlo scoraggiando l’investimento in titoli di Stato da parte degli istituti di credito e

predisponendo procedure ordinate per la ristrutturazione di debiti pubblici ritenuti non

sostenibili. Si tratta di una visione semplificata della genesi e della gestione delle crisi

finanziarie, che in ogni caso trascura i rischi che potrebbero derivare da movimenti di capitale

rapidi e ampi sul mercato dei titoli di Stato europei.

Questo argomento dovrebbe essere trattato in modo pragmatico. Modifiche del

trattamento prudenziale dei titoli di Stato detenuti dagli intermediari creditizi (quali la

ponderazione per il rischio o l’introduzione di limiti quantitativi), soprattutto se mal disegnate o

mal calibrate, rischiano di essere controproducenti. Specie in momenti di tensione a livello

sistemico, esse possono finire col generare le crisi che vorrebbero evitare, innescando fenomeni

di contagio finanziario o alimentando movimenti speculativi. In ogni caso, il nesso tra banche e

debitori sovrani non si esaurisce nei rapporti finanziari ma passa, soprattutto, attraverso gli

effetti che le une e gli altri esercitano sull’attività economica. È illusorio pensare che, per quanto

ordinata, la ristrutturazione di un debito pubblico di grandi dimensioni possa avvenire senza

pesanti conseguenze per l’economia nazionale e per il complesso di quella europea.

* * *

Le difficoltà di procedere congiuntamente sulla strada della riduzione e della

condivisione dei rischi sono evidenti; gli ostacoli da superare sono notevoli, sia nel

raggiungimento di un consenso, sia nell’attuazione pratica di riforme destinate a modificare

nel profondo l’identità europea.

Si sostiene spesso che i tempi per un’unione politica non siano maturi. Ma con

lungimiranza si possono compiere passi importanti in quella direzione. L’Italia è chiamata a

contribuire con autorevolezza al dibattito in corso in Europa. La sua posizione sarà tanto più

forte e la sua azione tanto più efficace quanto più sarà continuo e credibile l’impegno a

migliorare il potenziale di crescita e ad assicurare la stabilità finanziaria.

L’azione di vigilanza della Banca d’Italia, anche nell’ambito del Meccanismo unico,

continuerà a spingere le banche a sfruttare l’occasione offerta dall’attuale clima congiunturale

per proseguire con decisione nel rafforzamento dei bilanci, nella riduzione dei prestiti

deteriorati, nell’innalzamento della redditività. Lo impongono la diffusione delle nuove

tecnologie, il crescente grado di concorrenza sui mercati finanziari, una regolamentazione

sempre più prudente.

Per irrobustire la crescita nel medio periodo occorreranno passi ulteriori nelle riforme di

struttura, nel miglioramento dei servizi pubblici, nella razionalizzazione e stabilizzazione della

normativa fiscale. Non è questione di vincoli europei, riguarda lo sviluppo equilibrato, la forza

stessa della nostra economia: un aumento del disavanzo pubblico non può sostituirsi alle

riforme; rischierebbe di essere controproducente, visto che il problema del debito non può essere

eluso. Anche senza i vincoli del Patto di stabilità, resta per noi l’esigenza di compiere scelte

responsabili.