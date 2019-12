Visco: "Riforma Mes? La direzione è giusta. Bisogna escludere gli automatismi"

Il Mes "è la risposta a una delle 'incompletezze' della governance economica europea". Ad affermarlo è il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco nel corso della sua audizione in Commissioni riunite Bilancio e Politiche Ue, presso la Sala del Mappamondo sul funzionamento del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) e sulle sue prospettive di riforma "Fino alla crisi dei debiti sovrani, l'apparato europeo in materia di finanza pubblica - rileva - era fondato sulla prevenzione delle crisi, affidata al rispetto di regole di bilancio volte a mantenere disavanzi e debiti pubblici entro limiti considerati prudenti.

Non erano previsti strumenti per la gestione delle crisi sovrane e, anzi, la clausola di 'non salvataggio' (no bail-out) del Trattato sul funzionamento dell'Ue, nella sua interpretazione più restrittiva, sembrava vietare qualsiasi intervento a sostegno dei paesi in difficoltà".

"Un paese con un alto debito pubblico, soprattutto se il suo peso economico nell'area è elevato, deve innanzitutto porre in essere le condizioni per evitare di dover ricorrere all'Esm; come si acceda eventualmente ai suoi fondi non è irrilevante ma non dovrebbe essere il punto focale di attenzione". E' la priorita sottolineata dal governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nel corso di un'audizione alla Camera. "La strada maestra - dice Visco - è quella di ridurre l'incidenza del debito sul prodotto mantenendo l'avanzo primario su livelli adeguati, innalzando la crescita economica, tenendo alta la fiducia e basso il costo medio del debito. La presenza dell'Esm facilita quest'ultimo compito perché contiene i rischi di contagio, contribuendo così a conservare condizioni ordinate sui mercati".