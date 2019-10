"Visions for the future": Eni e Chatham House a confronto

Sviluppo equo: l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e il direttore di Chatham House, Robin Niblett, a confronto. Descalzi, Eni: "Produrre energia a partire dai rifiuti: questo è il futuro"

I modelli di sviluppo adottati dai Paesi industrializzati nel secolo scorso si stanno rivelando sempre più inadeguati nel fare fronte alle necessità di una crescita sostenibile delle economie avanzate, non riuscendo al contempo a sostenere i ritmi di sviluppo di quelle emergenti.

Quali strategie adottare e quali politiche sono necessarie per promuovere uno sviluppo equo? Questo al centro dell’incontro ‘Visions for the future’ che ha visto protagonisti l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e il direttore di Chatham House, Robin Niblett, organizzato a Roma e ospitato al MAXXI, il museo di arte del ventunesimo secolo.

“Ci sono investitori che proclamano ‘una fede verde’, ma se poi ogni trimestre non porti profitti ti tagliano la gola”. Ha detto Claudio Descalzi parlando durante l’incontro “Nel 2018 le emissioni sono aumentate dell’1,8% rispetto al 2017. l’Eni - ha ricordato - sta facendo la propria parte con 3 miliardi di realizzazioni e oltre un miliardo in ricerca in 4 anni e mezzo. Tuttavia c’è la pressione degli stakeholder sui profitti: non c’è stata una domanda su quello che facciamo. Insomma il problema non si risolve con le parole, sono esausto di sentire le parole di chi non approfondisce. Siamo in una situazione troppo tragica per parlare senza approfondire.”

Mentre sul tema circular economy: “Dobbiamo trovare delle soluzioni tecnologiche anche ragionando sulla crescita demografica e la produzione dei rifiuti. In questo senso si parla di circolarità differente. La trasformazione ragionata da Eni è di prendere il rifiuto urbano e renderlo energia.”

“Per noi è una realtà - ha sottolineato l’AD di Eni, Claudio Descalzi, parlando ai microfoni di Affaritaliani.it - non possiamo pensare di non utilizzare i rifiuti perché ce ne sono tantissimi, producendo un grandissimo impatto sulla società. Si tratta di un approccio anche economico: il costo sui rifiuti in Italia è altissimo, la possibilità di trattarli penso sia il futuro".