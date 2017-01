Vita, ritardi nei pagamenti e debiti: Bonacina fa cassa con rami d'azienda

Simul stabunt, simul cadunt? Giubilato Matteo Renzi, del quale oggi l’agenzia Bloomberg ricorda la fallita promessa di iniziare a ridurre la montagna del debito pubblico che grava sulle spalle di ogni italiano e che invece durante il suo governo è aumentato del 7,6% (persino più che col governo guidato da Silvio Berlusconi tra il 2008 e il 2011, che registrò un +7%), anche Vita Società Editoriale, gruppo nato nel 1994 per volontà di Riccardo Bonacina e di cui l’ex premier si era professato lettore e sostenitore al punto da inserire la riforma del terzo settore tra le priorità del suo governo, non se la passa troppo bene.

Dopo che due giorni fa il Cda ha accettato la proposta di acquisto a partire dal prossimo primo giugno (con salvezza del diritto di recesso sino a tale data) del ramo d’azienda editoriale avanzata da Vita News, cooperativa costituita dai giornalisti della redazione della rivista Vita che già aveva inviato una prima proposta di affitto dello stesso ramo d’azienda, in giornata il board dovrà valutare l’ulteriore integrazione della proposta di K Group Srl in merito all’affitto del ramo d’azienda tecnologico, dopo che una prima proposta era già stata ritenuta insufficiente. Quello di uno sviluppo digitale era stata una scommessa nata nell’aprile 2014 tramite un accordo tra Vita Societa Editoriale e lo stesso K Group Srl che ha portato ad un aumento di capitale dell’Editoriale sottoscritto da K Group tramite conferimento del ramo d’azienda in oggetto, costituito da una piattaforma tecnologica per la gestione di contenuti multimediali.

In ogni caso, una volta che la cessione o l’affitto dei due rami d’azienda saranno stati definiti, il gruppo di Bonacina procederà ad una puntuale definizione della proposta di concordato che, come ha già precisato il board in una nota, non si esclude possa trasformarsi da concordato preventivo a concordato di “carattere liquidatorio, così da comportare la perdita integrale dell’investimento da parte degli azionisti”. In alternativa il Cda potrebbe decidere se convocare “senza indugio” l’assemblea straordinaria dei soci “per verificare la percorribilità di azioni volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria della società”, dopo che già a fine novembre il board aveva “preso atto di una situazione di tensione finanziaria”.

Il Cda aveva altresì ritenuto “che la delega conferita dall’assemblea straordinaria degli azionisti in data 28 settembre 2016 per futuri aumenti di capitale” (che prevedeva la possibilità di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile, per un massimo di 3 milioni di euro “comprensivi di eventuale sovrapprezzo”), risultasse ormai “insufficiente per il necessario rafforzamento patrimoniale della società”. L’eventuale richiesta ai soci di aumentare il capitale comporterebbe dunque un impegno superiore a tale cifra. Del resto già a fine giugno i conti di Vita Società Editoriale mostravano segnali di tensione, quali un aumento dei crediti verso clienti dai 2,4 milioni scarsi di fine 2015 a oltre 3 milioni “in buona parte dovuta alla tipologia di clienti stessi (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, istituti di credito), le cui procedure interne di pagamento determinano spesso ritardi pur trattandosi di crediti certi e documentati”.

Non solo: a causa delle perdite d’esercizio il patrimonio netto della società era sceso a poco più di 1,1 milioni di euro (423 mila euro in meno rispetto a soli sei mesi prima), mentre i debiti erano aumentati di quasi un milione passando dai 5,9 milioni di fine 2015 a 6,895 milioni a fine giugno e l’indebitamento finanziario netto era salito a 3,81 milioni dai 3,29 di fine 2015, con una “significativa” crescita dell’esposizione verso banche (da 2,5 a 2,97 milioni) a causa di un maggiore ricorso all’istituto dell’anticipo fatture. Editoriale Vita pare, come molte altre piccole e medie imprese italiane, essere rimasta tra l’incudine di clienti che pagano in ritardo e il martello di un debito crescente con gli istituti bancari.

A questo si somma la crisi dell’editoria cui pure il gruppo stava rispondendo visto che i ricavi erano in aumento (a fine giugno si erano raggiunte vendite già pari a quasi l’intero fatturato 2015) a fronte di costi stabili e che si stava cercando di valorizzare maggiormente i prodotti a partire dal nuovo bookazine, incrementandone la diffusione e lanciando una nuova campagna abbonamenti. Basteranno questi segnali, e i buoni risultati ottenuti dalla linea di business della consulenza (in crescita di oltre 400 mila euro nel primo semestre 2016 rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente) a salvare un gruppo editoriale che comunque ha chiuso la semestrale con un Ebitda positivo e in crescita (87 mila euro contro i 35 mila del primo semestre 2015)?

Una prima risposta dovrebbe essere fornita dallo stesso Cda in giornata, intanto il titolo resta sospeso sull’Aim Italia, dopo il crollo dell’11,38% segnato ieri che ha fatto calare la capitalizzazione di borsa sotto la soglia del milione di euro.



Luca Spoldi