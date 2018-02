Vivendi: 12,4 miliardi di ricavi nel 2017

Vivendi ha chiuso il 2017 con ricavi pari a 12,444 miliardi di euro, in crescita del 4,9% rispetto all'anno precedente (a parita' di perimetro e a cambi costanti). L'utile adjusted e' ammontato a 1,3 miliardi di euro (+73,9%, anno su anno), l'ebitda e' ammontato a 987 milioni (+23,1%, (a parita' di perimetro e a cambi costanti) e l'ebit a 1,036 miliardi (+16,8%, anno su anno). La societa' prevede di distribuire un dividendo pari a 0,45 euro per azione, in crescita del 12,5%.

Telecom Italia, si legge in una nota della societa' francese, ha contribuito all'ebit per 144 milioni di euro nel 2017. L'assemblea di Vivendi e' stata convocata per il 19 aprile.