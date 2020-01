Vodafone vende la quota nell'egiziana Stc per 2,4 miliardi di dollari

Il gruppo di telecomunicazioni britannico VODAFONE ha accettato di vendere la sua quota di maggioranza nella egiziana Saudi Telecom Company (Stc) per 2,4 miliardi di dollari. "Il gruppo di telecomunicazioni britannico VODAFONE ha firmato un memorandum d'intesa per vendere il 55 per cento della partecipazione in VODAFONE Egitto all'Stc per 2,4 miliardi di dollari", si legge in una nota di VODAFONE. Le due parti hanno intenzione, al momento della conclusione dell'accordo, di entrare in una partnership a lungo termine nel mercato egiziano che include l'utilizzo del marchio commerciale VODAFONE, accordi speciali di roaming, beneficiando dei prezzi e degli accordi di vendita del gruppo mondiale, ha aggiunto. Si prevede che il gruppo di telecomunicazioni britannico VODAFONE e Stc concludano l'accordo entro la fine di giugno 2020.