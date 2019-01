Volkswagen crea Elli e diventa fornitore di energia. Ecco i progetti

Volkswagen ha creato una nuova azienda per l’offerta di energia e soluzioni di ricarica: Elli Group GmbH, con sede a Berlino, svilupperà prodotti e servizi collegati a energia e ricarica per i brand del Gruppo. A conferma dell’obiettivo, dichiarato dalla casa di Wolfsburg, diventare provider leader nella mobilità sostenibile.

“In qualità di uno dei costruttori di automobili più grandi al mondo, Volkswagen accelererà il passo per l’impellente transizione alla mobilità elettrica a zero emissioni”, spiega Thomas Ulbrich, membro del Cda della marca Volkswagen responsabile per la E-Mobility. “La nuova azienda farà la sua parte con offerte di energia proveniente da fonti rinnovabili e soluzioni di ricarica intelligenti. In questo modo, stiamo entrando in una area di business strategicamente rilevante ed estremamente interessante che offre considerevoli opportunità per rafforzare i legami con i clienti esistenti e allo stesso tempo avere accesso a nuovi gruppi di consumatori”.