Volkswagen-Ford produrranno insieme dal 2022 Van commerciali e pickup

Volkswagen e Ford Motor Company annunciano che i due gruppi svilupperanno insieme van commerciali e pickup di media grandezza per i mercati globali a partire dal 2022. L'alleanza, si spiega in una nota, portera' a efficienze di scala significative e permettera' a entrambe le aziende di condividere gli investimenti nell'architettura dei veicoli che offrono capacita' e tecnologie distinte.

Le due case automobilistiche stimano che la collaborazione nei van commerciali e nei pickup migliorera' i risultati operativi pre-tasse a partire dal 2023. Volkswagen e Ford hanno anche siglato un memorandum of understanding per valutare la collaborazione nei veicoli a guida autonoma, servizi di mobilita' e veicoli elettrici e hanno iniziato a esplorare le opportunita' offerte da tale collaborazione.

Entrambi i gruppi, inoltre, sono aperti a considerare ulteriori programmi legati ai veicoli in futuro. 'Nel tempo, questa alleanza aiutera' entrambi i gruppi a creare valore e ad andare incontro alle esigenze dei clienti e della societa'', ha affermato Jim Hackett, presidente e ceo di Ford Motor Company. 'Non potera' solo significative efficienze e aiutera' entrambe le societa' a migliorare le proprie performance, oltre a dare l'opportunita' di collaborare di dare forma alla prossima era della mobilita'', ha continuato Hackett. 'Volkswagen e Ford sfrutteranno le proprie risorse, capacita' di innovazioni e le posizioni di mercati complementari per meglio servire i milioni di clienti nel mondo.

Allo stesso tempo l'alleanza sara' la base per il nostro cammino per migliorare la competitivita'', ha aggiunto Herbet Diess, ceo di Volkswagen Ag. L'alleanza, si specifica nella nota congiunta, che non prevede intrecci azionari tra le due societa', sara' gestita da un comitato congiunto, che sara' guidato da Hackett e Diess e che vedra' come membri amministratori di entrambi i gruppi. Andando a vedere l'alleanza nel dettaglio, la nota ricorda che entrambe le case automobilistiche hanno una presenza nel segmento dei veicoli commerciali leggerli e pickup con prodotti come la famiglia Ford Transit e Ford Ranger e dall'altra parte con i veicoli Volkswagen Transporter, Caddy e Amarok. Nel 2018, complessivamente Ford e Volkswagen hanno venduto nel mondo 1,2 milioni di unita', cosa che potrebbe ar diventare la loro collaborazione la piu' grande al mondo in termini di volumi come produzione di scala.

Per i prossimi 5 anni l'attesa e' di un aumento della domanda di questi veicoli a livello globale. L'alleanza permettera' ai due gruppi di condividere i costi di sviluppo, bilanciare le rispettive capacita' produttive e la competitivita' dei loro veicoli e realizzare efficienze a livello di costi, mantenendo comunque distinte le caratteristiche dei rispettivi brand. Attraverso questa alleanza, Ford progettera' e costruira' i pickup di media grandezza per entrambe le societa'. Questi prodotti andranno sul mercato nel 2022. Inoltre, Ford progettera' e costruira' van commerciali piu' grandi per il mercato europeo e Volkswagen sviluppera' e costruira' city van.