Volkswagen pagherà 1,2 miliardi dollari ad automobilisti Usa

Accordo fra la Volkswagen e le autorita' statunitensi per risolvere le cause civili relative a circa 78 mila veicoli con motore diesel da 3 litri coinvolti nello scandalo del Dieselgate. In particolare il gruppo ha presentato alla corte responsabile dei procedimenti giudiziari due accordi, uno con i legali dei privati autori della class action su veicoli interessati e il secondo con la Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti. "Con il via libera della corte al programma per i diesel da due litri e ora questa proposta per quelli da 3 litri, tutti i nostri clienti con veicoli interessati negli Stati Uniti avranno una soluzione a loro disposizione. Noi continueremo a lavorare per guadagnare di nuovo la fiducia di tutti i nostri stakeholder e ringraziare i nostri clienti e rivenditori per la loro continuo pazienza", ha affermato Hinrich J. Woebcken, presidente e Ceo di Volkswagen Group of America.

La proposta prevede, tra l'altro, un esborso di 1,2 miliardi di dollari per richiamare o riparare circa 58 mila modelli Vw, Audi e Porsche dal 2013 al 2016 e il riacquisto o un credito su 20 mila modelli Vw e Audi dal 2009 al 2012 sempre che le autorita' Usa approvino le soluzioni tecniche per eliminare i dispositivi illegali. Senza il via libera l'esborso salira' pero' a 4 miliardi di dollari. Il nuovo accordo segue di pochi giorni il perfezionamento del patteggiamento da 4,3 miliardi di dollari per chiudere le cause penali legate al Dieselgate e quello da 17,5 miliardi sulle cause civili avviate sui circa 475 mila veicoli con motore diesel da 2 litri di cilindrata e soprattutto rappresenta l'opportunita' per Volkswagen di lasciarsi alle spalle una volta per tutte l'eredita' lasciata da uno dei peggiori scandali nell'ultra centenaria storia del settore automobilistico anche se a caro prezzo. Il conto ha ormai superato i 20 miliardi e potrebbe balzare a quasi 25 miliardi, una cifra comunque inferiore alle stime piu' pessimistiche elaborate da alcuni analisti subito dopo lo scoppio dello scandalo. Intanto anche Robert Bosch GmbH ha raggiunto un accordo di patteggiamento con le autorita' statunitense per chiudere tutte le cause civili legate al suo ruolo nel Dieselgate.

L'accordo prevede il pagamento di 327,5 milioni di dollari e la chiusura di tutti i reclami di consumatori e concessionari relativi ai veicoli del gruppo automobilistico interessati dalla presenza dell'ormai famoso dispositivo per la manipolazione delle emissioni inquinanti. Bosch, che ha sottolineato come l'accordo non significhi la sua ammissione di responsabilita', aveva gia' accettato l'anno scorso di "risolvere in larga parte" le cause civili legate al Dieselgate sulla base di quanto concordato con un giudice Usa. L'accordo, soggetto al via libera del giudice incaricato di seguire le cause legali in Usa, prevede un esborso sostanzialmente in linea con le aspettative e riguarda i veicoli diesel di Vw e Audi con motore da due litri di cilindrata prodotti dal 2009 al 2015 e anche i modelli Vw, Audi e Porsche con propulsori da 3 litri dal 2009 al 2016.