Vontobel Asset Management, entra Yann Lepape

Yann Lepape ha oltre 20 anni di esperienza in macroeconomia, strategie di mercato e gestione di portafogli. Prima di entrare in Vontobel Asset Management, ha lavorato per Oddo BHF AM, dove è stato membro del Global Investment Committee e responsabile dell'analisi macro globale, dell'asset allocation dell'offerta di fondi bilanciati (asset under management di 7 miliardi di euro) e il Portfolio Manager degli investimenti dei mercati emergenti (azionari, valutari e obbligazionari).

Prima di Oddo BHF AM, è stato consulente finanziario del dipartimento del Tesoro francese. Yann Lepape ha iniziato la sua carriera nel 1995 come analista quantitativo di valuta presso il desk di trading proprietario di BNP Paribas. Ha conseguito una laurea in Finanza presso il CES di Lione e un dottorato in Economia presso il CEFI dell'Università di Aix Marseille.

In Vontobel Asset Management, Yann rafforzerà ulteriormente la capacità di gestione del portafoglio e di analisi macroeconomica del team Global Flexible e contribuirà a migliorare gli strumenti e i modelli quantitativi utilizzati dal team.

"Siamo lieti di rafforzare le nostre risorse globali flessibili con l'arrivo di un professionista altamente qualificato, Yann Lepape. In effetti, l'arrivo di Yann coincide con un cambiamento del regime di volatilità nei mercati del reddito fisso, quando le strategie veramente flessibili diventeranno una pietra miliare nell'allocazione dei portafogli a reddito fisso", afferma Ludovic Colin, Head of Global Flexible Bonds di Vontobel Asset Management.