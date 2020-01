Walgreens Boots Alliance, crescono le vendite nel primo trimestre 2020

Principali risultati del primo trimestre, anno su anno:

Le vendite sono cresciute dell’1,6% a $34,3 miliardi, in aumento del 2,3% a tassi di cambio costanti

Il risultato operativo è diminuito del 27,6% a $1,0 miliardi; il risultato operativo rettificato è diminuito del 15,6% a $1,5 miliardi, in calo del 15,4% a tassi di cambio costanti

L’utile per azione è diminuito del 19,8% a $0,95; l’utile per azione rettificato è aumentato del 6,0% a $1,37, in calo del 5,7% a tassi di cambio costanti

Il net cash da attività operative è stato di $1,1 miliardi, in aumento di $601 milioni; il free cash flow è stato pari a $674 milioni, in aumento di $684 milioni

Guidance anno fiscale 2020

La società mantiene per l’anno fiscale 2020 una previsione di crescita dell’utile per azione rettificato sostanzialmente piatta, a tassi di cambio costanti

Programma trasformazionale di gestione dei costi

In linea per conseguire risparmi di costi annuali pari a oltre $1,8 miliardi entro l’anno fiscale 2022

Aggiornamenti strategici annunciati dopo la chiusura del trimestre

WBA ha siglato un accordo con McKesson per creare una joint venture di distribuzione wholesale in Germania

Kroger e Walgreens hanno costituito una centrale d’acquisto

Stefano Pessina, Executive Vice Chairman e CEO di Walgreens Boots Alliance, ha commentato: “Manteniamo l’outlook per l’anno in corso, nonostante un primo trimestre poco vigoroso. Siamo fiduciosi che i nostri piani strategici siano quelli giusti per generare crescita sostenibile a lungo termine. Inoltre, siamo molto soddisfatti dei progressi fatti nel corso del trimestre per quanto riguarda il nostro programma trasformazionale di gestione dei costi e per la significativa produzione di cash flow”.