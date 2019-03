Wall Street apre mista, con il Dow Jones in calo, sulla scia di Boeing, che perde il 12,7%, la discesa maggiore dal 2001. Il colosso aerospaziale Usa risente del maxi-disastro aereo di Addis Abeba, il secondo incidente per il Boeing 737 Max 8, a cinque mesi da quello della Lion Air verificatosi in Indonesia. Il Dow Jones scende dello 0,425 a 25,243 punti, lo S&P avanza dello 0,63% a 2.760 punti e il Nasdaq sale dell'1,02% a 7.483 punti.