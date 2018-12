Wall Street, rimbalzo record. Europee contrastate, Piazza Affari in netto calo

Borse europee contrastate, Piazza Affari in netto calo. Spread in rialzo

Netto peggioramento per Piazza Affari a meta' mattina, con il Ftse Mib che perde l'1,36%. Soffre quasi tutto in paniere principale: Fca perde circa il 4%, in calo anche Ferrari. Gli energetici scontano l'arretramento del prezzo del greggio, mentre Tim perde il 3% sulla scia degli scontri fra i due principali azionisti. Bene Ferragamo nel lusso e Recordati dopo che il cda ha ritenuto troppo basso il prezzo dell'opa. In calo banche e finanza. Sprint della Juventus (+7%) distanzia la seconda in classifica, mentre la Lazio (+4,4%) festeggia la vittoria sul Bologna. Il rialzo dello Spread Btp/Bund fino a 265 punti penalizza Bper (-2,5%), Intesa (-1,35%), Banco Bpm (-1%) e Ubi (-0,9%). Positive Recordati (+1,7%) e Ferragamo (+1,45%), gira in calo Fca (-1,13%), mentre, tra i titoli a minor capitalizzazione salgono Tas (+14%), Stefanel (+6,3%) e Tiscali (+2,9%). Giu' Astaldi (-5,4%) ed Erg (-5%).

Wall Street: ieri Dj balza di oltre mille punti (il 5%), segna un record

La seduta di Wall Street e' finita con un rally che ha permesso di recuperare le perdite di lunedi', quando ci fu la peggiore vigilia di Natale di sempre con cali superiori al 2,5%. Gli indici, che marciano verso il primo anno in calo dal 2008, hanno saputo rimbalzare dopo quattro giornate di fila di forti vendite. Per il Dow Jones Industrial Average il rialzo giornaliero in termini di punti, oltre mille, e' stato da record. Tornati al lavoro dopo la pausa di Natale, i trader hanno riscoperto un po' di ottimismo mentre i mercati europei sono rimasti chiusi e lo shutdown del governo federale e' giunto al suo quinto giorno. Dopo una prima parte della giornata volatile trascorsa a tratti in territorio negativo, i listini si sono rafforzati dopo le rassicurazioni di Kevin Hassett, presidente del Council of Economic Adviser della Casa Bianca.

Secondo lui il posto del governatore della Federal Reserve, Jerome Powell, e' sicuro al 100%; nel giorno di Natale, il presidente americano Donald Trump aveva nuovamente criticato la banca centrale per alzare i tassi troppo velocemente. Hassett ha anche detto che il leader Usa "e' molto soddisfatto" del suo segretario al Tesoro, Steven Mnuchin; quest'ultimo aveva involontariamente mandato in tilt i mercati il 24 dicembre facendo sapere che nel fine settimana aveva chiamato i Ceo delle banche americane principali e che loro avevano detto di avere "liquidita' in abbondanza". Lo stesso Mnuchin aveva smentito voci secondo cui Trump desiderava silurare Powell, cosa che non puo' facilmente fare. Ci sono state poi buone notizie dai consumi americani durante la stagione natalizia. Mentre Amazon (+9,5%) ha detto che il periodo e' stato da record, Mastercard SpendingPulse ha calcolato che le vendite retail dal primo novembre al 24 dicembre sono cresciute in Usa al passo piu' rapido da sei anni, del 5,1% sul 2017 a piu' di 850 miliardi di dollari.

Inoltre, sul finire della seduta Bloomberg scriveva che una delegazione americana di medio livello si rechera' a Pechino nella settimana del 7 gennaio per riprendere in negoziati commerciali con la Cina. All'indomani delle dichiarazioni di Trump, secondo cui il sell-off recente offriva "opportunita' incredibili di acquisto", il Dow ha aggiunto 1.086,25 punti, il 5%, a quota 22.878,45. L'S&P 500 e' salito di 116,6 punti, quasi il 5%, a quota 2.467. Il Nasdaq Composite ha guadagnato 361,44 punti, il 5,84%, a 6.554,35 punti, il maggiore rally dal marzo del 2009 (quando il mercato 'toro' a Wall Street inizio'). Il petrolio ha inseguito al rialzo l'azionario mettendo a segno la migliore seduta dal 30 novembre del 2016. Dopo tre sedute di fila in calo, culminate lunedi' con un tonfo del 6,7% sui minimi del 21 giugno 2017, ieri il contratto febbraio al Nymex ha guadagnato l'8,7% a 46,22 dollari al barile.

Borsa Tokyo: vola in chiusura, Nikkei +3,88%

Vola in chiusura anche la Borsa di Tokyo, sulla scia di Wall Street, che ieri e' terminata al top dal 2009. L'indice Nikkei avanza del 3,88% a 20.077,62 punti. Al brindisi anticipato di fine d'anno dei listini hanno contribuito il balzo delle vendite durante le festivita' e le ripetute rassicurazioni della Casa Bianca sul futuro del presidente della Fed Jerome Powell e del segretario al Tesoro Steven Mnuchin.