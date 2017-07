Wall Street/ Nuovi massimi per gli indici di New York, ma c'è il rischio bolla

Nonostante gli inviti alla cautela che giungono dai maggiori gestori al mondo, che si tratti di Erik Knutzen, Chief investment officer - multi asset class di Neuberger Berman (che consiglia portafogli “molto ben diversificati” in vista delle ferie estive), o di Bill Gross, responsabile fondi obbligazionari di Janus Henderson Investors (che ricorda come un rialzo dei tassi potrebbe fare molto male ad economie caratterizzate da un elevato debito privato come quella Usa, dove aziende e famiglie hanno già debiti per oltre mille miliardi di dollari), i mercati continuano a correre e Wall Street in particolare migliora i propri record storici, col Dow Jones sopra i 21.715 punti, l’S&P500 che ha quasi i 2.480 punti e il Nasdaq sopra i 6.430 punti.



Livelli superiori rispettivamente del 17,55%, del 14,35% e del 25,84% rispetto a quelli a cui si trovavano dodici mesi fa i tre principali indici di Wall Street, a sottolineare che non si tratta solo della performance di un manipolo di blue chip o di un singolo settore di titoli, ma di un movimento corale di continua rivalutazione dovuta da una parte alle attese di una stagione delle trimestrali che possa riservare sorprese positive (già oggi sono di scena Boeing, Coca-Cola, Ford Motor, Whirlpool e, a mercati chiusi, Paypal e Facebook), dall’altra alla convinzione che la Federal Reserve già stasera potrebbe dare qualche indicazione sui tempi e sui modi dell’avvio della riduzione dell’attivo di bilancio, processo che non dovrebbe partire in modo eccessivamente aggressivo.



Eppure parlando con gli operatori si percepisce il timore che il mercato sia in “bolla” e non manca chi ammonisce: “tutto sembra pronto perché Wall Street tocchi i nuovi massimi storici agli inizi di agosto, ma dopo seguirà un crash”, aggiungendo “qualunque cosa accada nelle prossime settimane sarà panico”. Profeti di sventura che il mercato non ama ascoltare e che in realtà, come gli inviti, molto più frequenti, alla prudenza, fanno bene perché indicano che non esiste una sola visione del mercato, questa sì pericolosa perché potrebbe dare origine a vendite da panico se qualcosa dovesse improvvisamente guastarsi, magari per un’ulteriore debolezza dell’Amministrazione Trump e per eventuali scontri legati alla discussione sul tetto al debito che al Congresso dovrà avvenire entro ottobre.



Per ora tuttavia tassi e trimestrali giocano a favore dei mercati: i tassi, in particolare, dopo essere stati alzati quattro volte a partire dal dicembre del 2015 sono all’1,25% e nessun economista si aspetta che la Federal Reserve li aumenti prima, eventualmente, di fine anno, tanto che sul mercato anche i rendimenti dei T-bond a 10 anni sono in lieve calo al 2,31% e il cambio euro-dollaro è stabile a 1,165.



Quanto ai risultati trimestrali, Boeing chiuso il secondo trimestre con un utile per azione di 2,9 dollari, superiore alle aspettative, per di più alzando le stime sugli utili per azione dell’intero 2017 a 9,80/10,0 dollari (da 9,20/9,40 dollari). Indicazioni positive per il proseguo dell’anno sono poi giunte anche da Advanced Micro Devices. Al contrario Coca-Cola ha registrato un utile per azione di 0,59 dollari, in linea con le attese degli analisti, mentre Ford ha anticipato che nel 2017 l’utile operativo delle attività legate al settore auto sarà più basso di quello del 2016 a causa dell’aumento dei costi delle materie prime e di magazzino.



Chi non partecipa al “toro” estivo di Wall Street è Snap (holding di controllo di Snapchat): il titolo ha toccato un minimo intraday di 13,41 dollari per azione, nuovo minimo storico, prima di provare a risalire sui 13,66 dollari. Dal prezzo di chiusura del primo giorno di quotazione sul listino di New York a inizio marzo (24,48 dollari per azione), il titolo ha già perso oltre il 44%, mentre rispetto ai 17 dollari del prezzo di collocamento la perdita è “solo” del 19,5%. Come dire che gli inviti alla prudenza non sono mai troppi, anche nei momenti di grande euforia dei mercati.