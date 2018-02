Wall Street sull'ottovolante e le Borse europee riducono le perdite

Wall Street va in altalena, dopo il crollo di ieri. Parte male, poi rimbalza, incrementa i suoi guadagni e frena ancora. Attualmente e' negativa, con il Dow Jones in calo dello 0,29%, lo S&P cede lo 0,1% e il Nasdaq e' piatta a +0,04%.

La Borsa di Milano riduce il ribasso odierno nonostante le prime fasi in forte calo di Wall Street dopo il tonfo di ieri che ha praticamente azzerato i guadagni di un anno. Dietro l'ordine di vendere, hanno spiegato gli analisti, il timore che la Federal Reserve possa accelerare i tempi per l'aumento dei tassi Usa, giudizio avallato anche dal cambio di guardia al vertice della Banca centrale statunitense. Tornando a Piazza Affari, il Ftse Mib arretra poco dopo le 16 dello 0,84% a quota 22.631 punti; All Share -1,15%. Venduti quasi tutti i titoli del listino principali, con la vistosa eccezione di Intesa Sanpaolo che nel giorno della presentazione dei conti del 2017 e del nuovo piano industriale al 2017 guadagna il 2,66% a quota 3,1660 euro per azione. In calo energetici (Eni -2,93%, Enel -2,06%), Telecom (-1,36%) e industriali (Fca -1,82%, Leonardo -2,71%). Mediaset lima lo 0,06%.

Borsa, da sell-off globale bruciati circa 4.000 mld dollari

La valanga di vendite in corso sulle piazze finanziarie globali, tra Europa, Asia e Wall Street, ha bruciato circa 4.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. Lo rileva Bloomberg sul suo sito. Dal un massimo di 60.780 miliardi di dollari del 26 gennaio scorso, la capitalizzazione di mercato dell'indice Msci All-Country World si è attestata 57.150 miliardi di dollari, in attesa che Wall Street riapra tra pochi minuti.

Borse: analista, nessuna bolla in vista, solo una pausa salutare

Sui mercati azionari "non si sta abbattendo alcuna bolla" che potrebbe fare calare i titoli azionari ma siamo in presenza "solo di una pausa", persino "salutare" dopo la recente cavalcata rialzista. Ne e' convinto Enrico Vaccari, fund manager di Consultinvest, secondo cui la raffica di vendita che si e' abbattuta sulle principali piazze finanziarie internazionali ha una matrice diversa a seconda dei casi. "A Tokyo" - spiega Vaccari - "ci troviamo in un momento in cui gli operatori stanno capitalizzando i propri profitti: non dobbiamo dimenticare infatti che la Borsa giapponese e' quella che e' cresciuta maggiormente negli ultimi 5 anni". Negli Usa, invece, "i motivi della fase ribassisti sono diversi e molteplici: da un lato ci sono ragioni tecniche con il Dow Jones che, con la discesa sotto i 25mila punti, ha visto scattare automaticamente gli ordini di vendita contribuendo a far tornare la volatilita' dopo un lungo periodo in cui era stata compressa". E poi si "sta diffondendo la convinzione di un ritorno dell'inflazione e con essa la possibilita' che la Federal Reserve acceleri e aumenti l'annunciato rialzo dei tassi d'interesse statunitensi".

In Europa, aggiunge l'analista, il periodo di ribasso delle Borse "verra' vissuto in maniera piu' cauta, visto che la ripresa economica in atto, al contrario di Usa e del Giappone, e' ancora nella sua fase di consolidamento e espansione". Ragione per cui, "non si prevede una ripresa dell'inflazione e di conseguenza, come ha assicurato il governatore della Bce Mario Draghi, i tassi d'interesse continueranno a rimanere a livelli molto bassi come quelli attuali". La Borsa di Milano non solo "seguira' in pieno l'andamento del contesto europeo", ma e' addirittura la piazza "con le prospettive migliori in virtu' della sua forte esposizione verso il comparto finanziario".

Borse europee a picco. Wall Street, peggior calo dal 2011

Dopo il crollo di ieri di Wall Street, anche le Borse europee viaggiano in rosso con la piazza di Madrid che segna il passivo maggiore (-2,10%). Londra arretra dell'1,88%, Parigi dell'1,86%, Francoforte dell'1,68%, Milano dell'1,8%.

A Wall Street lo S&P's 500 ha perso oltre il 4%, estendendo le perdite di venerdi' e azzerando i guadagni dell'anno. Il Dow Jones e' crollato del 4,6%, registrando la peggior caduta 'intraday' della storia con una scivolata di quasi 1.600 punti.

Un'ondata di vendite si e' abbattuta sulle Borse asiatiche questa mattina con Tokyo che ha chiuso gli scambi con un ribasso del 4,73% a 21.610,24 punti, dopo aver perso in precedenza anche oltre il 7%. Per il listino giapponese e' il calo piu' pesante da novembre 2016. Negativo anche il Topix, -4,40% a quota 1.743,41.

L'euro avanza contro il dollaro a quota 1,2384 da 1,2373 mentre il biglietto verde viene scambiato a 109,08 yen da 109,13. Sul fronte del greggio, il Wti scende di 56 centesimi a 63,59 dollari al barile mentre il Brent perde 58 centesimi a 67,04.

"I fondamentali dell'economia restano estremamente forti", ha commentato la Casa Bianca mentre sono andati in fumo 114 miliardi di dollari dei primi 500 paperoni del mondo. Il piu' colpito e' stato Warren Buffett, il finanziere 87enne soprannominato l'oracolo di Omaha, che ha perso 5,1 miliardi. Il patron di Facebook, Mark Zuckerberg si piazzato al secondo posto, con perdite per 3,6 miliardi. Non e' rimasto immune neppure l'uomo piu' ricco del mondo, Jeff Bezos, Ceo di Amazon, al terzo posto con il suo patrimonio sceso di 3,3 miliardi di dollari a 116,4 miliardi.

L'inversione di rotta a Wall Street, gia' dalla scorsa settimana, e' stata innescata dalla prospettiva di un rialzo dei dei tassi di interesse piu' veloce del previsto da parte delle principali banche centrali perche' l'inflazione mostra segni di ripresa. "Ci stiamo preparando ad un viaggio difficile e per il presidente Trump sara' complicato questa volta dare la colpa a Barack Obama. Ho la forte sensazione che quest'ondata di vendite (a Wall Street) si intensifichera' perche' gli 'orsi stanno sentendo l'odore del sangue sulla strada", ha commentato a caldo Naeem Aslam di Think Markets. Gli analisti appaiono spaccati. Alcuni ritengono che siano solo prese di beneficio che spianano la strada ad ulteriori guadagni per Wall Street, sostenuti da forti risultati societari e dalla riforma fiscale di Trump. Altri, come Aslam, temono possa essere l'inizio di un ritorno alla fase del mercato orso, cioe' a dire ribassista. E l'arrivo di un nuovo presidente alla guida della Federal Reserve alimenta l'incertezza.

Il crollo di ieri e' coinciso con il giuramento di Jerome Powell come nuovo capo della Fed, al posto di Janet Yellen. "Il sistema finanziario e' piu' forte e piu' resiliente di quanto non fosse prima dell'inizio della crisi finanziaria. Intendiamo mantenerlo tale", ha assicurato Powell nel suo discorso di insediamento. Dall'arrivo di Trump alla Casa Bianca, il mercato azionario Usa ha macinato un record dopo l'altro anticipando tagli alle tasse e deregulation. Dall'elezione del miliardario, Wall Street registra un guadagno del 23,8% e Trump ne ha ripetutamente rivendicato il merito. "Chi di Borsa colpisce di Borsa perisce", ha ammonito un trader, spiegando che per questo motivo i predecessori di Trump si sono sempre ben guardati dall'associare il successo della loro amministrazione ai valori di Borsa, volatili per natura.