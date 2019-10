"Wealth management, ritorno del 15%". Generali, Nagel vende solo se...

Un valore di carico a 15,88 euro, superato oltre tre mesi fa, il 10 giugno. Oggi, un'azione delle Assicurazioni Generali quota ben 2,52 euro sopra la soglia iscritta a bilancio in Piazzetta Cuccia, prezzo che consentirebbe a Mediobanca di incassare una lauta plusvalenza per la sua quota del 13,4% nel capitale delle compagnia triestina. Eppure, diversamente a quanto previsto dall’ultimo piano industriale, Alberto Nagel, a differenza di quanto invece gli ha chiesto il secondo azionista Leonardo Del Vecchio, non vende per concentrarsi nelle attività core di corporate ed investment banking.





Il perché lo ha spiegato oggi lo stesso amministratore delegato della merchant bank nel corso dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio (chiuso il 30 giugno 2019) e le politiche sulle performance shares e sulla remunerazione, un appuntamento a cui ha partecipato Romolo Bardin, amministratore delegato di Delfin, la holding di Mr Luxottica che in settembre ha annunciato a sorpresa di essere entrata nel capitale di Piazzetta Cuccia con una quota del 6,94%, quota oggi ritoccata al 7,52% (dietro a UniCredit con l'8,8%).



“Mediobanca aveva approvato un piano con la vendita del 3% delle Generali che prevedeva un certo sviluppo del capitale. E quel che è successo dopo è che siamo andati meglio. Quindi l’esigenza di mantenere gli indici di bilancio in buono stato é venuta meno”, ha spiegato Nagel sulla discesa nel Leone.

“Inoltre, sono cambiate norme a livello europeo", ha aggiunto il banchiere riferendosi al cosiddetto danish compromise, norma regolamentara ora modificata che “ci da tempo fino a fine 2024 per dedurre la partecipazione in Generali dal patrimonio di Mediobanca”.

Oltre alle questioni strettamente contabili, poi, ci sono anche considerazioni finanziarie da fare sull’allocazione ottimale del capitale e del suo rendimento, visto che l’investimento nel Leone, ha specificato il banchiere, “restituisce al gruppo il 15%. Il che è molto redditizio”. Parole che, fuori dai denti, significano che se Nagel venderà lo farà soltanto se troverà un investimento alternativo che ogni anno gli rende il 15%. Il che, in questo scenario di tassi d'interesse e con questa congiuntura non è proprio un gioco da ragazzi. Anzi.



Oltretutto per Nagel, che da Delfin ha incassato il voto favorevole sul bilancio e l’astensione sull’azione di responsabilità richiesta da un piccolo azionista sulla vicenda Ieo, le risorse eventualmente provenienti dalla cessione totale o parziale della quota della compagnia triestina non andrebbero destinate alla crescita dimensionale nelle attività core, ma nel wealth management. Un'altra, dunque, diversità di vedute con Del Vecchio.



In questi anni, ha proseguito infatti il Ceo di Mediobanca "abbiamo fatto investimenti nel wealth management, corporate&investment banking e consumer. Se possiamo concludere un operazione di M&A usando capitale di Generali, che al momento non è in programma, lo faremo”, ma “c’è un'attività su cui puntiamo di più ed è il wealth management dove siamo entrati solo 5 anni fa”.



Insomma, come fatto capire la scorsa settimana presentando la trimestrale, Nagel tira dritto sul Leone anche perché “l’osservazione” fatta da Del Vecchio che Mediobanca sia troppo dipendente dalle Generali “aveva senso 10 anni fa, non oggi. Dal 2005, il nostro gruppo è cresciuto talmente tanto nelle altre componenti che la componente Generali è andata diluendosi e la nostra dipendenza è venuta molto meno rispetto al passato”. La partecipazione nella compagnia, ha proseguito Nagel, 10 anni va valeva il 25% dei ricavi di Mediobanca, “oggi la metà” di questa quota, il 12%. Quindi, il banchiere venderà solo se troverà un investimento nel wealth management che gli rende il 15%.

La palla ora è a Del Vecchio che sicuramente, dice chi lo conosce bene, come prima cosa salità oltre l'8,8% in mano a UniCredit per diventare primo azionista in Piazzetta Cuccia.