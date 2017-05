Welfare, Boeri: colpire i vitalizi dei politici e le rendite dei sindacalisti

E' possibile recuperare risorse da destinare al Welfare intervenendo sui vitalizi dei politici e sulle rendite dei sindacalisti. E' quanto ha affermato il presidente dell'Inps, Tito Boeri, intervenendo alla Lectio Magistralis di Joseph Stiglitz alla facolta' di Economia della Sapienza.

"Si possono raccogliere tanti soldi se si interviene sulle rendite dei sindacalisti e sui vitalizi dei politici", ha sottolineato Boeri ricordando che ci sono proposte dell'Inps "che gia' sono al ministero del Lavoro". "Mi auguro - ha osservato - che si possa intervenire sui privilegi per finanziare programmi di politica sociale". Secondo il presidente dell'Inps, "ci sono posizioni di rendita che i sindacalisti si sono creati per loro stessi in questi anni" sulle quali si puo' intervenire.