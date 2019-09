Wells Fargo strappa a Bank of New York Mellon il Ceo

Wells Fargo strappa a Bank of New York Mellon il suo prossimo Ceo. Si tratta di Charles Scharf, che passerà dal 21 ottobre alla banca di San Francisco ricoprendo gli stessi incarichi: quelli di presidente e amministratore delegato. Scharf, che fu Ceo di Via prima di diventare il numero uno di BNY Mellon nel 2017, farà parte del consiglio di amministrazione della banca che nel settembre del 2016 fu travolta dallo scandalo dei conti fantasma.



Scharf prende il posto di C. Allen Parker, che stava ricoprendo il ruolo di Ceo ad interim da quando lo scorso marzo Timothy Sloan si era dimesso. Nel frattempo al vertice di BNY Mellon è stato messo Thomas "Todd" Gibbons, da 30 anni nel gruppo, mentre si cerca una soluzione definitiva. In una mossa insolita, Scharf continuera' a lavorare da New York. Il titolo Wells Fargo nel pre-mercato guadagna il 3% a 50,4 dollari. Da inizio anno ha aggiunto il 6%.