Whatsapp è l'app più scaricata. Batte Facebook. TikTok in vetta su iOS

Whatsapp e' l'app piu' scaricata del primo trimestre 2019: tra gennaio e marzo e' stata installata 223 milioni di volte. Al secondo posto c'e' Messenger, con 209 milioni di download. La top 5 e' dominata dalle applicazioni controllate da Mark Zuckerberg: Facebook e' quarta e Instagram quinta. Solo un'app riesce a inserirsi, terza: e' TikTok, il social delle clip in playback. Lo affermano i dati di Sensor Tower.

Completano la top 10 ShareIt, Youtube, Like Video, Netflix e Snapchat. Fin qui, e' confermata la classifica del quarto trimestre 2018. Fanno il loro esordio nelle prime venti app, Biugo (editing video) e PicsArt (fotoritocco). In graduatoria anche Spotify, YouTube Music, Uber, Twitter e Amazon.

Nella classifica complessiva pesa di piu' Android, il sistema operativo piu' diffuso al mondo. La graduatoria dei download da Google Play (il negozio di app del robottino verde) e' quindi molto simile a quella generale. Su Android Whatsapp e' stata scaricata quasi 200 milioni di volte. Solo Messenger, TikTok e Facebook superano quota 150 milioni.

Si fa spazio Youtube Kids: entra in 19esima piazza grazie a 29 download (+291% rispetto al trimestre precedente) e consente a Youtube di avere tre applicazioni nella top 20 di Google Play (oltre a quella principale, c'e' anche Youtube Music). La classifica dell'App Store (dedicato ai dispositivi Apple) cambia. In cima c'e' TikTok, con 33 milioni di installazioni.

Un primato che su iOS dura da cinque trimestri consecutivi. Seguono YouTube, Instagram, WhatsApp e Messenger. Su iPhone e iPad, Facebook e' "solo" sesta. Precede Netflix (molto scaricata soprattutto sui tablet) e Google Maps, cui non rinunciano neppure i clienti della Mela. Non un bel segnale per le Mappe di Apple. Un discorso simile potrebbe essere fatto per Gmail, decima. Ci sono quindi ben tre applicazioni di Google (proprietaria di Android) nella top 10 di iOS. Ottimo trimestre per Twitter: con 11,7 milioni di download (mai cosi' tanti negli ultimi quattro anni) si arrampica alla posizione numero 16.