Whirlpool, esplode la protesta. Operai bloccano l'A3 Napoli-Salerno

Scoppia la protesta da parte degli operai della Whirlpool di Napoli, dopo la riunione di ieri al Mise di Roma dove l'azienda ha annunciato la cessione del ramo d'azienda all'azienda svizzera Psr. I lavoratori sono scesi in piazza dopo l'assemblea che si è svolta davanti ai cancelli della fabbrica ormai chiusa. Le tute blu hanno bloccato l'autostrada Napoli-Salerno con tanto di bandiere e striscioni.



"La nostra pazienza e' finita", si legge su uno dei cartelli. "Chiediamo alle istituzioni di fare la propria parte per intero - spiega alla Dire Walter Schiavella, segretario generale della Cgil di Napoli -. Se e' vero che il Mezzogiorno e il lavoro sono al centro delle attenzioni del governo, il presidente del Consiglio Conte, tutti i ministri interessati rispetto ai temi del lavoro, dell'industria e del Mezzogiorno battano un colpo per dare un segnale chiaro a questa azienda e alle altre multinazionali. Non e' possibile usare il Sud come una colonia".



L'assembla di oggi "ha dato un segnale di ulteriore unita' - ha aggiunto Schiavella - e da questa unita' partiamo perche' siamo nella fase decisiva di una vertenza rispetto alla quale il sindacato, insieme ai lavoratori, non intende arretrare di un millimetro, giudicando assolutamente irricevibile nel metodo e merito la proposta che ieri e' stata consegnata al tavolo".