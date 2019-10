Whirlpool, nessun passo avanti. Patuanelli: "Incontro non positivo e surreale"

Whirlpool: Conte, nessun passo avanti e da azienda no a dialogo

"Non c'è stato un passo avanti nella direzione auspicata dal governo. I vertici italiani di Whirlpool confermano che il piano è quello e questo quindi non dà una prospettiva al dialogo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a margine della presentazione della relazione sull'innovazione e ricerca del Cnr.

Whirlpool: Patuanelli, incontro non positivo, atteggiamento azienda surreale

"E' stato un incontro non positivo, nonostante la massima disponibilita' del governo": lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli in merito alla riunione con i vertici di Whirlpool Italia da poco terminata a palazzo Chigi. "E' surreale che ci sieda al tavolo con il presidente del Consiglio nella stessa posizione di tre settimane fa al Mise. La procedura può essere ritirata e ci può essere lo spazio per fare cose diverse", ha aggiunto.

Whirpool: Patuanelli, azienda conferma cessione sito Napoli verso ignoto

"Non c'è stata nessuna apertura da parte di Whirlpool che continua a proporre come unica soluzione una cessione del ramo d'azienda verso l'ignoto". Lo ha detto il ministro dell'Sviluppo economico Stefano Patuanelli, al termine del vertice a palazzo Chigi sullo stabilimento di Napoli. Se l'azienda "continua ad avere un atteggiamento di scelte unilaterali anche il governo - ha aggiunto - farà le sue scelte unilateriali".