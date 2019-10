Whirlpool non lava i panni sporchi . Prs, lo spettro del cavaliere nero

Tre indizi che a Palazzo Chigi hanno fatto scattare immediatamente la diffidenza di Giuseppe Conte nei confronti del management italiano di Whirlpool. E che, secondo quanto racconta ad Affaritaliani.it chi era presente all’incontro fra il governo e e i responsabili Emea dell'azienda americana sulla chiusura dello stabilimento di Napoli, hanno costretto il premier e il ministro Patuanelli ad alzare le braccia e a registrare che “nessun passo avanti era stato fatto”. Il colosso a stelle e strisce degli elettrodomestici vuole disimpegnarsi da Napoli e non avere più oltre 400 operai sul groppone.