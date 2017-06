Wind Tre: Ibarra lascia, Jeffrey Hedberg nuovo ceo

Jeffrey Hedberg e' il nuovo chief executive officer di Wind Tre. Hedberg succede a Maximo Ibarra al vertice della societa' dall'inizio dell'anno, dopo essere stato alla guida di Wind. Lo rendono noto i coproprietari Ck Hutchison Holdings e Veon Ltd in un comunicato. Dopo il successo della prima fase di integrazione e un solido primo trimestre per Wind Tre, Hedberg, si legge nella nota, e' stato nominato per condurre la societa' nella prossima fase di integrazione e costruire il piu' innovativo player sul mercato italiano con la piu' ampia rete nel 4G/Lte del Paese, oltre a creare un pioniere in campo digitale.

"Jeffrey Hedberg e' un chief executive officer altamente qualificato con un'ampia esperienza globale che ha portato a successo aziende di telefonia mobile negli Stati Uniti, in Africa e in Asia. Siamo lieti che entrera' a far parte di Wind Tre come amministratore delegato", ha affermato Canning Fok, presidente della joint venture. "Siamo estremamente grati a Maximo Ibarra per il suo significativo contributo e performance, che ha portato il team Wind Tre e ha guidato la societa' attraverso la fusione e le prime fasi di integrazione. Gli auguriamo in futuro ogni successo", ha aggiunto. "Sono onorato e veramente orgoglioso di essere nominato per guidare la squadra di Wind Tre - ha detto Hedberg - la sua tecnologia, la sua posizione di mercato e soprattutto la sua popolazione lo rendono una delle aziende piu' dinamiche dell'Europa, offrendo cio' che credo sia una proposta di clienti ineguagliabile in un'industria in rapida evoluzione. Non vedo l'ora di lavorare con il team e in partnership con tutte le parti interessate, per guidare l'attivita' in questo mercato entusiasmante ed estremamente innovativo".