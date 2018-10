Wind-Tre scorporano le torri. Cassa aprendo il capitale ai fondi. Rumors

Riassetto in vista per le torri di trasmissione italiane del gruppo CK Hutchinson Holdings. Secondo quanto scrive infatti il Sole 24 Ore sul tavolo dell'advisor statunitense Morgan Stanley è finita la valorizzazione del portafoglio delle torri in Italia, infrastrutture generate dalla fusione tra Wind e 3 Italia.

Per l'operazione starebbe prendendo quota l'ipotesi di una societarizzazione del portafoglio di Torri che sono oltre 15.000 in tutto, compresi i doppioni, con successiva cessione di quote azionarie della newco, probabilmente partecipazione di minoranza. Interessati all'operazione, che secondo le indiscrezioni dovrebbe partire entro fine anno, potrebbero essere i fondi strutturali.