Wise Equity investe nella cyber security: preso il 69% di Innovery

Wise Equity Sgr, società di gestione del fondo Wisequity IV, annuncia il perfezionamento dell’acquisizione del 69% del capitale di Innovery SpA. Si tratta della settima operazione del fondo Wisequity IV.

Innovery, con sede a Roma ed uffici a Milano, Napoli, Cagliari, Cosenza, Madrid e Città del Messico, è un system integrator internazionale che offre servizi estremamente diversificati ai propri clienti focalizzandosi su task verticali ad elevata complessità tecnologica con una forte storica specializzazione nel campo della cyber security, cui si affiancano ulteriori settori e specializzazioni evolute nel comparto dell’ICT.

Il gruppo, che negli ultimi tre anni ha raddoppiato il proprio fatturato superando i €27 Mln nel 2018, assiste primarie aziende in Italia e all’estero ed impiega circa 240 persone. Con l’ingresso di Wise Equity nell’azionariato, il gruppo punta ad accelerare la propria crescita nel futuro prossimo, sia per via organica, facendo leva sui clienti esistenti e costruendo nuove relazioni, sia attraverso una strategia di M&A mirata a sviluppare prodotti servizi e mercati a livello internazionale.

La direzione del Gruppo continuerà ad essere in capo al management: in particolare Gianvittorio Abate, socio fondatore, manterrà una quota significativa del capitale di Innovery e le cariche di Amministratore Delegato e Presidente.

Paolo Gambarini, Partner Fondatore di Wise Equity, che ha seguito l’operazione con Marco Mancuso, Investment Manager, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di aver perfezionato l’investimento in Innovery e di avere la possibilità di supportare un’azienda leader, con un management team molto giovane, dinamico e solido nell’implementazione di una strategia di sviluppo, sia organica che per linee esterne, che mira a rendere il Gruppo sempre più internazionale e completo a livello di tecnologie ed applicazioni. Riteniamo che l’azienda abbia spazi di crescita molto ampi e siamo pronti ad apportare tutte le risorse necessarie in tale direzione.”

Gianvittorio Abate, socio fondatore e CEO di Innovery, ha dichiarato: "Sono molto felice di iniziare una nuova fase della vita di Innovery, caratterizzata dalla continuità manageriale e a cui si affianca un partner come Wise Equity che agirà quale acceleratore dello sviluppo della società. Ritengo che Innovery abbia un posizionamento che le consentirà di cogliere le opportunità che un mercato in grande fermento, quale quello delle soluzioni ICT, offrirà. Riteniamo che avere al nostro fianco un socio con una storia ed un track record come Wise Equity possa consentire alla società uno sviluppo ancor più veloce e di successo.”