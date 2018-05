Wise Sgr e ILP III cedono le loro quote in Alpitour ad Asset Italia 1

I fondi gestiti da Wise SGR S.p.A. e da ILP III Sicar, quest’ultimo con il supporto di J.Hirsch&Co, hanno raggiunto un accordo con Asset Italia 1 S.r.l. - società promossa da Tamburi Investment Partners S.p.A. (“TIP”) - e con il socio Dal 1802 per la cessione delle loro partecipazioni dirette e indirette in Alpitour S.p.A.

Si conclude quindi un percorso durato 5 anni in cui Wise e ILP III hanno supportato il management, guidato da Gabriele Burgio nel raggiungimento di importanti risultati, sia a livello economico-finanziario che industriale.

Tra le altre cose il gruppo Alpitour, nel corso degli ultimi anni, ha rafforzato la leadership nel mercato turistico italiano, incrementando la propria quota di mercato sia attraverso la crescita organica sia attraverso acquisizioni. Il Gruppo ha inoltre rivisto la propria offerta commerciale ribilanciandola sul lungo raggio e focalizzandosi sui prodotti commercializzati con proprio marchio, ha incrementato l’offerta alberghiera con l’acquisizione di numerose importanti strutture nei Caraibi, nell’Oceano indiano e nel Mediterraneo, inclusa l’Italia, e ha rinnovato la flotta aerea di Neos con l’ingresso dei nuovi B787 e dei nuovi 737MAX.

Importanti sono stati anche gli investimenti in tecnologia: Alpitour ha introdotto per prima in Italia i sistemi di dynamic pricing e dynamic packaging e ha rafforzato il canale di vendita diretta. Sono state inoltre poste le basi per la crescita internazionale con il lancio di Alpitour France, e per la creazione di un’offerta incoming in Italia e nelle strutture gestite dal gruppo all’estero, per intercettare clientela sempre più internazionale e non solo italiana.

Alpitour ha davanti a sé importanti opportunità di sviluppo, che verranno perseguiti in continuità dal management team e dagli azionisti: per questa ragione Wise SGR ha deciso di mantenere una partecipazione nel gruppo.

“Questa operazione conclude una fase importante nella storia del gruppo Alpitour, ma ne apre una altrettanto entusiasmante: siamo felici di rimanere in Alpitour insieme al management e ad Asset Italia 1, dando il nostro contributo per il raggiungimento di importanti obiettivi di crescita” ha dichiarato Paolo Gambarini di Wise SGR.

“Questa soluzione, maturata all’interno dei principali azionisti, consentirà a Gabriele Burgio ed al proprio management di potere perseguire, con continuità e stabilità, i piani di sviluppo definiti ed inoltre permetterà al Gruppo Alpitour di ricoprire, nel prossimo futuro, una posizione di rilievo nel panorama europeo dei tour operator” ha dichiarato Jean-François Aron di J.Hirsch & Co.

Wise ed ILP III sono assistiti per la parte legale da Molinari e Associati