WISE SGR: nuovo Ceo e acquisizione di Novaflow Inc.

In concomitanza con il primo anniversario dell’investimento di WISE SGR nel Gruppo Corob, attraverso il fondo Wisequity IV, la società annuncia la nomina di un nuovo CEO e l’acquisizione del 100% di Novaflow Inc., azienda canadese specializzata in soluzioni In-Plant. I cambiamenti annunciati sono coerenti con l’impegno del CdA a investire ulteriormente nel lungo termine, non solo nei mercati in crescita delle vernici e dei rivestimenti, ma anche in settori come quello degli inchiostri, della cosmetica e dei prodotti chimici. La performance di Corob è in costante miglioramento in tutte le aree geografiche e segmenti di prodotto.



Il Gruppo Corob è leader mondiale nella produzione di sistemi tintometrici avanzati, per il settore delle vernici e dei rivestimenti. Con sede a San Felice sul Panaro, la società dispone di tre stabilimenti produttivi in italia, India e Finlandia, impiegando oltre 500 dipendenti.



Il Consiglio di Amministrazione di Corob ha nominato Fernando Bertoni nuovo CEO del gruppo. Bertoni ha lavorato per oltre 17 anni in General Electric Company, ricoprendo una serie di ruoli operativi e funzionali sia a livello globale che regionale. L’ultima carica ricoperta in GE è stata quella di CEO globale di una Business Unit di GE Power con oltre 1.200 dipendenti in tutto il mondo. Bertoni potrà offrire a Corob la propria comprovata esperienza operativa e commerciale.



In data 1 agosto 2017 Corob ha, inoltre, perfezionato l’acquisizione di Novaflow Systems Inc., società che vanta 25 anni di esperienza nella fornitura di dispensatori In-Plant a uso industriale nel mondo delle vernici e dei rivestimenti, degli inchiostri e dei prodotti chimici, soprattutto in Nord America. Con l’acquisizione di Novaflow, il Gruppo Corob si rafforza con nuove competenze e un’innovativa tecnologia gravimetrica, completando l’attuale gamma di sistemi In-Plant. Allo stesso tempo Novaflow potrà beneficiare della capillare rete di vendita e servizi di Corob a livello mondiale.



L’operazione è stata finanziata interamente dal Gruppo Banco BPM, che è stato assistito dallo studio legale Linklaters. Advisor legali per Wise e Corob sono stati gli studi Davies Ward Phillips & Vineberg e Bonelli Erede Pappalardo. KPMG ha fornito la propria consulenza in materia di due diligence finanziaria e fiscale, mentre Spada Partners e Goulder Associate hanno agito in qualità di consulenti per la parte contabile e di due diligence ambientale.