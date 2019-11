Woolrich International annuncia le nomine di Manno e Coccopalmieri

Woolrich International annuncia due nomine: Federico Manno come General Manager Global Direct-to-Consumer & Digital Key Accounts e Gaetano Coccopalmeri come nuovo Sales Director Export

Federico Manno è il nuovo General Manager Global Direct-to-Consumer & Digital Key Accounts di Woolrich. In questo ruolo, Manno si concentrerà sullo sviluppo delle attività retail e digital rivolte al consumatore e svolgerà la funzione di Digital Key Accounts a livello globale.

Gaetano Coccopalmeri è il nuovo Sales Director Export di Woolrich. In questo ruolo, Coccopalmeri si concentrerà sul mercato scandinavo, sull'Europa orientale, la Russia e l'Asia.

Queste nomine sono un ulteriore tassello della strategia aziendale, sviluppata a seguito dell'acquisizione della maggioranza di Woolrich International da parte di L-GAM e della nomina di Stefano Saccone come CEO nel luglio 2019.

Stefano Saccone, CEO di Woolrich, ha commentato: “Sono molto lieto di dare il benvenuto a Federico e Gaetano. Federico è un professionista con una competenza profonda nella definizione e nello sviluppo di strategie DTC, soprattutto nel mercato digital, che avrà un ruolo fondamentale per la crescita di Woolrich. Gaetano con una competenza profonda nella crescita dei brand, sia sui mercati sviluppati sia in quelli emergenti, ricoprendo un ruolo fondamentale nella valorizzazione della presenza del brand a livello globale".

Federico Manno arriva in Woolrich dopo l’esperienza in VF Corporation, dove ha ricoperto la carica di Ecommerce & Digital Marketing Director per The North Face EMEA. In passato, ha occupato posizioni di crescente responsabilità in MediaMarkt ed eBay. Manno ha commentato così la sua nomina: "Sono molto felice di unirmi a Woolrich e al nuovo Management in questo momento emozionante nella storia del brand. La mia idea è quella di influenzare il business con una nuova mentalità digitale per valorizzare la presenza retail e digital del brand a livello globale ".

Gaetano Coccopalmeri porta in Woolrich una grande esperienza di sales management, avendo ricoperto posizioni di crescente responsabilità in Max Mara, La Perla e Bally. Di recente è stato Global Sales Director Distributors & Travel Retail in VF / Napapijri. Coccopalmeri ha commentato così la sua nomina: "Sono molto felice di unirmi a Woolrich e al nuovo Management in questo momento emozionante nella storia del brand. Voglio condividere la mia esperienza e la mia energia per espandere la presenza di questo brand autentico di outerwear in nuovi mercati e aree geografiche".