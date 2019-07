Wpp in trattativa con Bain Capital. Kantar in vendita per 4 miliardi

Wpp sarebbe in trattative con Bain Capital per la vendita di Kantar. Wpp ha confermato che è in trattative con Bain Capital LLC per la vendita di una quota di maggioranza della società di ricerche di mercato Kantar per una valutazione del business di circa 4 miliardi di dollari (circa 3,5 mld di euro). Nessuna certezza sull'accordo, dicono i rumors, sebbene i colloqui siano esclusivi.

Ieri, scrive oggi Italia Oggi, il quotidiano britannico Financial Times aveva riferito che Bain stava trattando con Wpp, citando fonti anonime. Il gruppo aveva annunciato a ottobre che intendeva cedere Kantar nel tentativo di estinguere il debito e semplificare le operazioni.