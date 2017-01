Yoox Nap, Exane affonda il titolo: troppe incognite nel futuro dell'ecommerce

Giornata di passione in Borsa per Yoox Net-a-Porter, con il titolo che viene venduto a piene mani dopo la bocciatura da parte di Exane-Bnp Paribas e che in mattinata è è scivolato al di sotto della soglia psicologica dei 25 euro, registrando il maggior calo dal luglio del 2016.

Seduta nera che arriva dopo una serie di giornate negative, e che oggi è dovuta al taglio del rating a Underperform dal precedente Neutral, con il target price che scende a 20 euro dal precedente 27 euro, ad opera degli analisti di Exane.

Motivo della sforbiciata è che "il gruppo di Federico Marchetti opera in un mercato con crescenti spinte concorrenziali che potrebbero esercitare pressioni sui margini dell'azienda". Ed è proprio questo il punto cruciale: il futuro del settore è troppo pieno di incognite per mantenere previsioni rosee. E il ragionamento vale per tutti gli operatori di ecommerce di lusso, non solo per Yoox Nap.

Il pericolo maggiore, scrive la banca d'affari, oltre che da Amazon, arriva soprattutto da siti meno noti come Farftech, una piattaforma creata nel 2008 da Jose Neves e che raggruppa circa 400 boutique nel mondo. La societa' e' piu' piccola di Yoox Net-a-Porter ma cresce al ritmo del 60% all'anno e, andando avanti di questo passo, presto superera' la concorrente.

Exane, in particolare, punta l'indice sulle vendite online di YNAP per i prodotti di stagione, che hanno registrato una decelerazione. 'La meno conosciuta Farfetch sta crescendo al ritmo del 60% e di questo passo finira' per sorpassare la stessa Net-a-Porter nel giro di 24 mesi', hanno commentato gli esperti di Exane.

In piu' i brand si stanno organizzando sempre piu' per vendere online e questo potrebbe risultare un'opportunita' per YNAP, ma tutto sommato abbastanza limitata. Exane sottolinea che la societa' sta perdendo quote di mercato e sta subendo l'aggressiva concorrenza. Cosi', nonostante le sinergie derivanti dalla fusione tra Yoox e Net-a-Porter, alla fine i margini non cresceranno in modo aggressivo. Le previsioni degli analisti sono piu' basse, fino al 40% del consensus di mercato.