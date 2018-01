Yoox, da Richemont opa sul 100% delle azioni. Operazione da 2,7 miliardi

L'esborso massimo per Richemont nel caso di adesione completa all'Opa lanciata su Yoox sara' di 2,76 miliardi di euro. L'offerta riguarda il 75,03% del capitale, vale a dire 68,463 milioni di azioni, piu' ulteriori 2,328 milioni di azioni che Yoox potrebbe emettere al servizio delle stock option per manager e dipendenti, ed eventualmente altre 2 milioni di azioni da emettere nel caso di un cambio di controllo. Federico Marchetti si e' impegnato ad apportare all'offerta tutte le azioni ordinarie di Yoox di cui e' titolare, pari al 5,7% del capitale, oltre a tutte quelle che acquisira' prima della data di avvio dell'offerta. Il patto parasociale tra Richemont e Marchetti si risolvera' per mutuo consenso. L'offerta e' finalizzata alla revoca del titolo dalla quotazione di borsa, che potra' derivare dal raggiungimento di una quota di almeno il 90% di Yoox o dalla fusione tra questa e Rlg Italia, la societa' veicolo di Richemont che lancera' l'offerta.

Yoox: in Borsa sale a livello Opa, rialzo del 24%

Titolo Yoox in prevedibile rialzo in Borsa dopo l'annuncio dell'Opa lanciata da Richemont sull'intero capitale. Il prezzo e' salito dai 30,26 euro di venerdi' a 37,66 euro, per un +24,4%, ancora qualche frazione sotto i 38 euro del prezzo di offerta annunciato. Il titolo e' in questo momento il piu' scambiato in Piazza Affari, 3,6 milioni di pezzi per 136 milioni di euro di controvalore.