Da Zalando a Yoox. Giuseppe Tamola è stato scelto come global brand e marketing director del gruppo fondato da Federico Marchetti sotto Opa di Richemont. Il manager lascia il ruolo di country cluster head per Italia, Spagna e Polonia di Zalando, azienda in cui era entrato nel 2011 dopo esperienze in Value Lab e Lenovo, come si apprende dal suo profilo Linkedin.