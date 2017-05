Zagrebačka banka vende un portafoglio di esposizioni deteriorate

UniCredit comunica che Zagrebačka banka d.d. ha concluso un accordo con APS Delta s.r.o. (controllata da APS Holding a.s., Czech Republic) in relazione alla cessione di un portafoglio di esposizioni deteriorate verso clientela corporate e retail per un valore lordo di libro pari a HRK 3,34 mld al 30.04.2014 (equivalente a circa Euro 450 mln) (l’”Accordo”).

L’Accordo è stato firmato dopo aver ricevuto il parere positivo della Banca Centrale Croata sul rispetto delle condizioni necessarie per questo tipo di operazioni. La cessione del portafoglio costituisce parte dell'attuale strategia di UniCredit di riduzione delle esposizioni deteriorate. L’impatto a conto economico verrà recepito nel bilancio UniCredit nel secondo trimestre 20171.