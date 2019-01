Zaleski: in tandem con Elia Valori si dà alla consulenza per la Cina

Giancarlo Elia Valori e Romain Zaleski lanciano una società insieme per assistere le imprese, in particolare nei rapporti con la Cina. Di recente il 79enne (che è stato anche presidente di Autostrade) e l'86enne finanziere franco-polacco (che nel tempo ha sviluppato un rapporto speciale con l'Italia) hanno costituito la International World Group. Si tratta, come ricostruito da Radiocor, di una newco controllata al 60% direttamente da Elia Valori (oggi presidente della Centrale Finanziaria) e al 40% da Società Camuna di Partecipazioni, holding riconducibile al finanziere franco-polacco, un tempo socio di peso nelle roccaforti della finanza italiana con la Carlo Tassara. L’obiettivo della newco? Fornire servizi alle imprese, relativi a problematiche finanziarie e immobiliari, con particolare attenzione agli scambi commerciali con la Cina. Zaleski e Valori figurano anche nel cda della newco, composto da cinque membri tra cui il noto commercialista modenese Domenico Livio Trombone, che ha vari incarichi da sindaco nella galassia Unipol e siede anche nel board dell’Eni.