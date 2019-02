Zoomarine apre le porte alla nuova stagione 2019/2020

Tra tante novità, una nuova apertura e la direzione artistica affidata ad un super big dello spettacolo come Claudio Cecchetto, Zoomarine Italia apre le porte alla nuova stazione 2019/2020, che verrà inaugurata sabato 2 marzo.

500 posti di lavoro, oltre 3 milioni di euro di investimenti solo nel 2019, 384 animali di 33 specie diverse, oltre 600mila ospiti l’anno, senza dimenticare poi giostre acquatiche ed attrazioni meccaniche, un Acquapark da 5mila posti, una nuova piscina per tutta la famiglia nella spiaggia Punta Cana che si aggiunge alle 3 già attive, una nuova pista di pattinaggio ecologica, il Cinema 4D, il nuovo show dei tuffatori acrobatici, i percorsi reumatizzati “Terra dei Draghi” e “Era dei Dinosauri”, dimostrazioni e show rinnovati ed ancora più interattivi e coinvolgenti. Le novità di quest’anno sono state presentate durante una conferenza stampa alla quale hanno preso parte Renato Lenzi, amministratore delegato di Zoomarine Italia, Claudio Cecchetto, Direttore artistico di Zoomarine Italia, Lorenza Bonaccorsi, assessore al Turismo e Pari opportunità della Regione Lazio, e Alessandra Priante, capo ufficio rapporti internazionali e cerimoniale Ministero politiche agricole e turismo.

“Il progetto della stagione 2019 è cominciato 3 anni fa realmente. Quindi secondo una serie di attività che sono state mirate a capire e interpretare al meglio il pubblico nazionale e regionale Zoomarine è un Parco unico in Italia proprio perché racchiude 4 parchi in 1" ha spiegato ai microfoni di Affaritaliani.it Renato Lenzi, amministratore delegato di Zoomarine "la nostra offerta è costruita su 4 direttrici complementari: l’opportunità di conoscere da vicino animali unici come delfini e gli altri mammiferi marini, la possibilità di godere di sole e relax con le nostre piscine, giochi ed attrazioni stimolanti e divertenti, gli show e gli eventi ideati da Claudio Cecchetto con i Me contro Te e con la presenza di tanti personaggio dello spettacolo.”

Claudio Cecchetto ha invece dichiarato ad Affaritaliani.it : “Sono andato a vedere Zoomarine quest’estate, ho fatto un giro in cui Lenzi mi ha fatto da Cicerone e poi al ristorante mi è arrivata la proposta da Direttore Artistico del Parco, ma se non arrivava mi sarei offerto io di farlo. Novità della stagione 2019? Prima di tutto vogliamo puntare su animazione e poi ‘Me contro Te’ sono sicuramente un plus in più per tutto Zoomarine. Con Renato abbiamo pensato a diversi eventi, ma è ancora presto per annunciarli.”

Tra le novità l’annuncio della proprietà (la multinazionale messicana, leader al mondo nei Parchi marini, Dolphin Discovery) con l’acquisizione di un nuovo Parco, “AcquaFelix” di Civitavecchia, tra le 10 strutture acquatiche più belle d’Italia. Con un’estensione di 80mila metri quadrati, AcquaFelix offre un cammino attraverso un fantastico mondo acquatico. Un progetto che adesso, con l’ingresso in campo di Doplhin Discovery, punta ad essere rinnovato ed ampliato in vista dell’inaugurazione di fine maggio. La proprietà Dolphin Discovery continua ad investire notevolmente su Zoomarine, mirando ad introdurre una ampia gamma di novità tali da rendere la struttura tra le più all’avanguardia in Europa. Zoomarine offre agli ospiti un’esperienza di visite sempre più interattiva, all’insegna di un avventura, emozioni e divertimento. I parchi gestiti da Dolphin Discovery sono in Messico, Anguilla, Tortola, Grand Cayman, Jamaica, St.Kitts, Repubblica Dominicana, Stati Uniti, Argentina, Italia.

Un altro appuntamento imperdibile già dallo scorso anno è il programma di interazione educativa con i delfini. 10 splendidi esemplari di delfino sono il vero tesoro di Zoomarine. Una grande opportunità di conoscere da vicino, entrando in acqua sempre con l’ausilio di specialisti ed esperti addestratori, i delfini e la loro magica intelligenza. Il valore del programma di interazione e costituito su un processo di scambio reciproco di positività, un incontro che fa bene agli animali e al pubblico.