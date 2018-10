Edmond De Rothschild, nuove nomine nel team di gestione degli investimenti

Kris Deblander, in Edmond de Rothschild Asset Management dal 2008 e precedentemente Vice CIO Equities e Corporate Debt, è stato nominato CIO Equities e Corporate Debt. Riporta a Philippe Uzan, Chief Investment Officer. È entrato a far parte del team Edmond de Rothschild Fund Income Europe lo scorso anno e ora ne ricoprirà il ruolo di lead manager. Il passaggio rispetterà la continuità poiché il fondo ha avuto una struttura collegiale e trasversale sin dal lancio. Dopo l’uscita di Pierre Nebout, Marc Halperin è stato nominato Co-Head of European Equities insieme a Philippe Lecoq. Ora sarà il lead manager di Edmond de Rothschild Tricolore Rendement al fianco di François Breton e Ariane Hayate, entrambi membri del gruppo da oltre 10 anni.

Marc Halperin è entrato a far parte di Edmond de Rothschild Asset Management (Francia) nel luglio 2009 come gestore/analista di fondi azionari europei. Ha svolto un ruolo chiave per oltre 10 anni nel team azionario europeo e un ruolo decisivo nella gestione dei fondi EdR Fund Equity Euro Core e Euro Sustainable Growth. Laureato presso ESSCA, ha un master in mercati finanziari presso l'Università di Clermont- Ferrand ed è membro della società francese Financial Analysts (Société Française des Analystes Financiers - SFAF).

Nel 2001, è entrato a far parte del Fondo di Garanzia delle Assicurazioni Obbligatorie (Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires) in Francia come gestore di fondi azionari proprietari, prima di essere promosso a Head of Equities nel 2004. Jacques-Aurélien Marcireau è stato nominato Co-Head of International Equities, al fianco di Christophe Foliot, e Vice CIO Equities con un mandato trasversale sull'innovazione. Jacques-Aurélien Marcireau è entrato nel team azionario internazionale di Edmond de Rothschild Asset Management (Francia) nel 2009 come gestore/analista di fondi.

Si è laureato presso l'Institut d'Etudes Politiques di Lille e ha conseguito un Master in Economia e Analisi finanziaria presso l'Università di Lille 2. È anche un Analista Finanziario Chartered (CFA). La sua grande esperienza nel settore dei dati ha aiutato Edmond de Rothschild Asset Management (Francia) a porsi come pioniere nel tema dell'investimento. È lead manager di Edmond de Rothschild Fund Big Data.