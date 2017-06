Efe Bal castra Rocco Siffredi. Rocco Siffredi castrato da Efe Bal. Che botta!

Rocco Siffredi attaccato e praticamente castrato da Efe Bal.

Rocco Siffredi va avanti con la sua carriera porno, anche se la critica ricevuta da Efe Bal è spiazzante: in un'intervista a Novella 200 avrebbe espresso un parere secondo il quale, a una certa età, sarebbe meglio lasciare il mondo del porno e dedicarsi ad altre attività.

La critica nasce dal fatto che Rocco Siffredi starebbe per recitare insieme alla famosa Malena, ragazza che Efe Bal conosce benissimissimo e sulla quale non ha mancato esprimere parole lusinghiere. Dopo averla descritta come una bellissima donna, che ha seguito anche all'Isola dei Famosi, Efe Bal non ha mancato esprimere il suo rincrescimento per il fatto che una ragazza come lei si ritrovi a recitare insieme a quello che ha definito, senza mezzi termini, un "vecchietto", tramontato.